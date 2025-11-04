НАТО в 2026 році виділить $60 млрд на допомогу Україні, – голова представництва Альянсу Тернер

Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер, передає Суспільне.

Він нагадав, що в межах ініціативи PURL для Києва оголосили 4 пакети допомоги. Водночас, за його словами, Альянс працює над організацією та фінансування наступних пакетів.

"У 2024 році країни НАТО надали Україні військової допомоги на понад 50 мільярдів доларів. Остаточні цифри за цей рік ще не визначені. Український уряд повідомив своїх партнерів, зокрема в НАТО, що 2026 року загальний оборонний бюджет країни становитиме 120 мільярдів доларів, з яких половину профінансує Україна, а половину — міжнародні партнери. Отже, ініціатива PURL є дуже важливою частиною цієї загальної підтримки, хоча загальна допомога не обмежується лише нею", – розповів Тернер.

Дипломат підкреслив: першим пріоритетом для НАТО щодо України є допомога всіма можливими способами, аби держава була здатна захищатися.

"І надійніший спосіб зробити це – військова підтримка. Отже, виділення 50 мільярдів минулого року, 60 мільярдів наступного року – це дуже велика й практична підтримка, знов таки, ініціатива PURL. Це життєво необхідна підтримка", – заявив він.

Водночас іншим пріоритетом є нелетальна допомога Києву.

"Є так званий Комплексний пакет допомоги НАТО Україні (КПД), який передбачає цілу низку напрямків надання нелетальної підтримки України. Він охоплює як допомогу, пов’язану з умовами на полі бою, так і довгострокові програми, наприклад, підтримку лікарень або допомогу ветеранам. Це є одним із пріоритетних напрямків допомоги НАТО", – пояснив Тернер.