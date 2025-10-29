Низка країн зобовʼязалася зробити внески на $2 млрд для ініціативи PURL з допомоги України, – посол США Вітакер

Про це заявив американський посол при НАТО Метью Вітакер, цитує Укрінформ.

"У нас вже мабуть є зобов’язання на два мільярди доларів або більше впродовж наступних декількох місяців. Ми повністю очікуємо, що це буде зроблено дуже скоро", – зауважив він.

Посол підкреслив, що в наступному році головним для PURL є зібрати $12 або $15 млрд, які "необхідні для закупівлі вкрай важливого озброєння, яке потрібно Україні для самооборони та продовження боротьби на передовій".

"І я вважаю це ще одним прикладом того, як Європа активізується… Як наші союзники по НАТО тут на континенті підтримують Україну в захисті, в кінцевому рахунку, європейського континенту", – додав Вітакер.

Також він наголосив, що Москва має сісти за стіл перемовин і "настав час завершити цю війну".