За день до ініціативи PURL з допомоги України доєдналося 11 країн, - журналістка Висоцька

Про це в ефірі Еспресо сказала кореспондентка Тетяна Висоцька.

"Перш за все, можна сказати, що весь сьогоднішній день був присвячений ініціативі PURL, ініціативі щодо закупівлі американської зброї європейськими союзниками НАТО. І вже щодо цієї ініціативи є контракти і зобов'язання на суму 2 млрд євро. Це чотири великих пакети PURL. І сьогодні, власне, міністри оборони обговорювали, яким чином розширити цю ініціативу", - заявила вона.

Висоцька нагадала, що в Брюссель приїхав особисто міністр війни Сполучених Штатів Піт Гегcет.

"І він з самого початку дав зрозуміти, що ініціатива Purl для Сполучених Штатів є пріоритетною зараз у спілкуванні з європейськими партнерами по НАТО. Він сказав, що він буде дуже радий, якщо вона буде розширюватися, якщо все нові і нові партнери будуть до неї приєднуватися. І що ми маємо? Якщо станом на сьогоднішній ранок офіційно про участь у PURL заявляли шість держав, то протягом сьогоднішнього дня вже вийшли на цифру 17 - держав НАТО будуть приєднуватися до цієї ініціативи. Це передача Україні безкоштовно американської зброї, яку будуть закуповувати європейці у Сполучених Штатах. Ось такий результат - це дуже якби великий результат", - розповіла журналістка.

Вона додала, що Гегсет заявив, що це неймовірний сигнал для світу щодо єдності НАТО і щодо підтримки України.

"І, власне, і для України це неймовірний сигнал, тому що зараз фактично Сполучені Штати лобіюють збільшення постачання Україні американської зброї, а йдеться і про системи протиповітряної оборони і про ракети для ППО, і про дронові системи, про перехоплювачі і так далі", - сказала Висоцька.

Журналістка зауважила, що також було оголошено, що вже готується п'ятий пакет у рамках механізму PURL.

"Це буде північно-балтійський пакет, до нього увійдуть держави Балтії та також Фінляндія. Також можу розповісти про заяву Дениса Шмигаля, міністра оборони України, який також сказав про те, що ініціатива PURL невідворотна, тому що немає іншої альтернативи, бо знову ж таки системи ППО, ракети до ППО і так далі. Те, що потребує Україна прямо сьогодні, є лише у Сполучених Штатів і вони постачають ці озброєння до Європи. Отже, він подякував натівським союзникам за підтримку і також наголосив на тому, що ця зима буде важкою і тому треба підсилювати і пришвидшувати постачання в Україну американської зброї і, зокрема, антидронових систем, яких також Україна дуже потребує, враховуючи останні російські атаки", - підсумувала вона.