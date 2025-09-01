Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Навроцький вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну

Навроцький вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну

Марія Науменко
1 вересня, 2025 понедiлок
09:56
Світ Кароль Навроцький

У неділю, 1 вересня, на Вестерплатте в Гданську відбулися урочистості з нагоди 86-ї річниці початку Другої світової війни. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава вимагатиме репарацій від Німеччини

Зміст

Про це інформує RMF 24.

"Ми маємо вирішити питання репарацій від Німеччини, яких я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для загального блага", – заявив Навроцький на початку свого звернення.

Глава держави підкреслив, що репарації не є "альтернативою історичній амнезії", а Польща, як ключова країна східного флангу НАТО, потребує "справедливості, правди та чітких відносин із Німеччиною".

"Я вірю, що прем'єр-міністр і уряд Польщі підтримають голос президента на міжнародній арені, і ми разом з нашими західними сусідами побудуємо наше справжнє безпечне майбутнє", - наголосив він.

У церемонії вшанування пам’яті загиблих взяли участь прем’єр-міністр Дональд Туск, маршал Сейму Шимон Голвовня та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Традиційно заходи розпочалися о 04:45 ранку — саме в цей час 1939 року німецький броненосець Schleswig-Holstein обстріляв польські позиції.

  • Раніше президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон, що надає соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення громадянам України, які не працюють.
10:24
Дмитро Пєсков
ISW назвав три напрямки інформполітики Кремля, спрямовані на підрив європейської підтримки України
10:23
У Києві та Одесі затримали агентів РФ, які готували нові атаки по містах: серед них ексвійськова
10:16
Ексклюзив
китай ракета
Китайська армія не доросла до рівня американської, але це ціль КНР, - китаєзнавиця Голод
10:00
OPINION
Воєнні дії можуть припинитися в найближчі місяці?
09:53
Оновлено
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Поліція виявила у злочині слід РФ
09:42
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 вересня: скільки коштують євро та долар
09:35
Оновлено
землетрус
Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до 622, понад півтори тисячі поранених
09:16
ППО
Вночі ППО знешкодила 76 з 86 ворожих безпілотників
09:14
Австралія
В Австралії авто протаранило ворота російського генконсульства
09:00
OPINION
Андрій Парубій. In memoriam
08:42
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин перед візитом у Китай оглянув новий завод з виробництва ракет
08:22
Ексклюзив
підземна школа у Харкові
Харків, мабуть, перший в Україні по запровадженню "підземної освіти", - депутатка облради Куц
08:13
Інфографіка
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед паузою в чемпіонаті України
08:12
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 190 боїв: третина - на Покровському напрямку
08:04
Володимир Путін
Сподіваюся, що зустріч на Алясці відкриває дорогу до миру: Путін на саміті ШОС у Китаї зробив низку заяв щодо війни в Україні
08:03
OPINION
Вузли, які Трамп хоче розв'язати, не бізнесові, а екзистенційні. І в цьому біда
08:00
Ексклюзив
Я за те, щоб у нас були нові катедри русистики, - письменниця Кузнєцова
07:35
Аналітика
ядерна зброя
"Ядерна парасолька" США дала збій: як Токіо, Сеул та Київ думають про свою бомбу у непевному світі Трампа й війн. Пояснюємо
07:32
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Європа розробила "досить точний план" відправлення військ в Україну, - фон дер Ляєн
07:30
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 4 танки, гелікоптер, та 850 військових
07:22
"Майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана": агенти "Атеш" розвідали стоянку Чорноморського флоту РФ під Севастополем
06:59
Україна Польща
Польща депортувала українця, який погрожував підпалами
06:34
Білорусь
У Білорусі розпочалися навчання ОДКБ, де РФ ділитиметься досвідом війни проти України
05:15
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 вересня: на Київщині працювала ППО
2025, неділя
31 серпня
23:41
Дональд Трамп
У Парижі 4 вересня європейці знову зустрінуться з Трампом щодо України, - Financial Times
23:07
Володимир Соловйов
"Ви будете сильно здивовані". Соловйов каже, що у РФ є підстава спільно з Іраном напасти на Азербайджан
23:01
У Фастові на Київщині затримали чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину
22:29
прапор України
75% опитаних українців підтримують зупинку вогню лише за умови надійних міжнародних гарантій безпеки, - соціологічна група "Рейтинг"
22:15
Ексклюзив
Перевчати когось українській мові нам абсолютно не потрібно, це приватний простір, ніхто не може його порушувати, - письменниця Кузнєцова
21:47
Абу-Убейда в "арафатці" та з відкритими обличчям
Ізраїль заявив про ліквідацію у Газі речника військового крила ХАМАС
21:35
Путін в Кремлі
Путіна, на відміну від Алієва та Ердогана, у Китаї зустрічали з почесним караулом, але без фольклорного ансамблю, - ЗМІ
21:14
Ексклюзив
Письменниця Євгенія Кузнєцова
Кузнєцова: Українська мова - це елемент престижу
21:07
Володимир Зеленський
"Працюємо щоб забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо", - Зеленський
20:43
Папа Римський Лев XIV
"Голос зброї має замовкнути": Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні та діалогу
20:25
Ексклюзив
Андрій Парубій
Якщо замовником вбивства Парубія є РФ, це не сподобається російській політичній еліті, бо знімає табу для наших спецслужб, - соціолог Шульга
20:16
Протягом дня росіяни атакували Дніпровщину дронами, ракетами і КАБами: є постраждалі, серед яких – дитина
20:15
Оновлено
ФК "Карпати"
"Динамо" розтрощило "Полісся", а "Шахтар" переміг "Олександрію": результати усіх матчів 4-го туру УПЛ
20:10
Трамп
Між Трампом й демократами з Іллінойсу розгорівся скандал: мер Чикаго та губернатор штату обіцяють чинити опір міграційними рейдами нацгвардії
20:02
OPINION
Тиха інтервенція, яку ми ігнорували й... ігноруємо далі. І не лише ми
19:58
Суддя Вікторія Літвінова з Приморського районного суду Одеси
Живе у Швейцарії, має гроші та дітей від бізнесмена, на користь якого приймала рішення: що відомо про зняту з посади суддю Літвінову з Одеси

