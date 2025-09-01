Навроцький вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну

Про це інформує RMF 24.

"Ми маємо вирішити питання репарацій від Німеччини, яких я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для загального блага", – заявив Навроцький на початку свого звернення.

Глава держави підкреслив, що репарації не є "альтернативою історичній амнезії", а Польща, як ключова країна східного флангу НАТО, потребує "справедливості, правди та чітких відносин із Німеччиною".

"Я вірю, що прем'єр-міністр і уряд Польщі підтримають голос президента на міжнародній арені, і ми разом з нашими західними сусідами побудуємо наше справжнє безпечне майбутнє", - наголосив він.

У церемонії вшанування пам’яті загиблих взяли участь прем’єр-міністр Дональд Туск, маршал Сейму Шимон Голвовня та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Традиційно заходи розпочалися о 04:45 ранку — саме в цей час 1939 року німецький броненосець Schleswig-Holstein обстріляв польські позиції.