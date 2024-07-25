"Найкращий шлях - передати естафету новому поколінню": Байден виступив перед американцями після виходу з президентських перегонів

Промову Байдена транслював Голос Америки.

"Останніми тижнями я зрозумів, що мені потрібно об'єднати партію у цей критичний момент. Я вважаю, що мій досвід на посаді президента, моє лідерство у світі та моє бачення майбутнього Америки заслуговують на другий термін. Але нічого з цього не може допомогти нам врятувати нашу демократію. Для цього потрібні неабиякі амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях - передати естафету новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу країну. Знаєте, є час і місце для довгих років, проведених у громадському житті. Але є також час і місце для нових голосів. Нових голосів. Так, молодих голосів. І цей час і місце - зараз", - сказав президент США.

Байден також висловився стосовно Камали Гарріс, яка може стати кандидаткою в президентки США. Він назвав її досвідченою та спроможною.

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Байден зазначив, впродовж наступних шести місяців зосередиться на своїй роботі. А саме продовжить розвивати економіку США, захищати свободи та громадянські права американців, залишатиметься непохитним у засудженні ненависті та екстремізму

"Я продовжуватиму виступати за захист наших дітей від насильства із застосуванням зброї, а нашої планети - від кліматичних криз. Це екзистенційна загроза.Я буду наполегливо закликати до реформи Верховного Суду, тому що це має вирішальне значення для нашої демократії. Я продовжуватиму працювати над тим, щоб Америка залишалася сильною, безпечною і лідером вільного світу", - сказав президент США.

Він наголосив, що також займатиметься згуртуванням коаліції, щоб "не дати Путіну захопити Україну і досягти більшого впливу".

"Ми збережемо НАТО сильнішим і зробимо його більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію. Я продовжуватиму робити те ж саме для наших союзників в Тихоокеанському регіоні (...) Я продовжуватиму працювати, щоб покласти край війні в Газі, забезпечити безпеку всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і покласти край цій війні. Ми також невтомно працюємо над звільненням американців, яких несправедливо утримують по всьому світу", - додав він.