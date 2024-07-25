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"Найкращий шлях - передати естафету новому поколінню": Байден виступив перед американцями після виходу з президентських перегонів

Ольга Бабишена
25 липня, 2024 четвер
03:41
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден у четвер, 25 липня, вперше звернувся до американців після оголошення про вихід з президентських перегонів

Зміст

Промову Байдена транслював Голос Америки. 

"Останніми тижнями я зрозумів, що мені потрібно об'єднати партію у цей критичний момент. Я вважаю, що мій досвід на посаді президента, моє лідерство у світі та моє бачення майбутнього Америки заслуговують на другий термін. Але нічого з цього не може допомогти нам врятувати нашу демократію. Для цього потрібні неабиякі амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях - передати естафету новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу країну. Знаєте, є час і місце для довгих років, проведених у громадському житті. Але є також час і місце для нових голосів. Нових голосів. Так, молодих голосів. І цей час і місце - зараз", - сказав президент США. 

Байден також висловився стосовно Камали Гарріс, яка може стати кандидаткою в президентки США. Він назвав її досвідченою та спроможною. 

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Байден зазначив, впродовж наступних шести місяців зосередиться на своїй роботі. А саме продовжить розвивати економіку США, захищати свободи та громадянські права американців, залишатиметься непохитним у засудженні ненависті та екстремізму

"Я продовжуватиму виступати за захист наших дітей від насильства із застосуванням зброї, а нашої планети - від кліматичних криз. Це екзистенційна загроза.Я буду наполегливо закликати до реформи Верховного Суду, тому що це має вирішальне значення для нашої демократії. Я продовжуватиму працювати над тим, щоб Америка залишалася сильною, безпечною і лідером вільного світу", - сказав президент США. 

Він наголосив, що також займатиметься згуртуванням коаліції, щоб "не дати Путіну захопити Україну і досягти більшого впливу".

"Ми збережемо НАТО сильнішим і зробимо його більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію. Я продовжуватиму робити те ж саме для наших союзників в Тихоокеанському регіоні (...) Я продовжуватиму працювати, щоб покласти край війні в Газі, забезпечити безпеку всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і покласти край цій війні. Ми також невтомно працюємо над звільненням американців, яких несправедливо утримують по всьому світу", - додав він. 

  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.
Теги:
Джо Байден
Війна з Росією
НАТО
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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