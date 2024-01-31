"Називаю це елегантним правосуддям": експрезидент Світового банку про ідею віддати Україні активи РФ

Експерти анонсують, що гучні заяви G7 з цього приводу можуть прозвучати у другу річницю повномасштабного нападу РФ на Україну. А комітет із закордонних справ сенату США розробив законопроєкт, що дозволяє Байдену конфіскувати ці активи. Про це експрезидент Світового банку Боб Зеллик зазначив у інтерв'ю "Голосу Америки"

Як розповів Боб Зеллик, ідея цього законопроєкту в тому, що в Росії залишилося близько 300 млрд доларів, розкиданих на міжнародних рахунках у світі, і більшість цих коштів заморожено. Понад рік західні партнери намагаються знайти шлях, як передати ці кошти Україні.

Зеллик наголошує: йдеться не про конфіскацію, а про передачу коштів. А це інша правова концепція.

"США не забиратимуть коштів для себе. Це передача коштів, яку можна буде здійснити у співпраці зі Світовим банком та іншими", – пояснив він. І додав, що таку ідею підтримують, зокрема, Канада й Велика Британія.

За його словами, значна частина цих резервів зосереджена в Бельгії. А європейці зараз зосереджуються на подоланні опозиції Орбана щодо пакета фінансування для України. Також вони працюють над санкціями проти РФ. Підхід ЄС у справі про передачу заморожених активів – використати бельгійське законодавство, щоб зібрати податки на російські активи й передати їх Києву.

"Це війна на виснаження. А в таких війнах економіка так само важлива, як і військова підтримка, бо народ України має вижити. Україні потрібно 3-4 млрд доларів на місяць і це на додаток до військових постачань, щоб виплати продовжувались і, так би мовити, було світло. Тут йдеться не лише про гроші, треба показати Путіну й українському народові, що Росія не протримається довше, ніж Україна. 300 млрд дол. забезпечать підтримку Україні надовго. І це покаже, що Путін і Москва не протримаються довше, ніж Україна і Захід", – акцентував Зеллик.

Говорячи про те, що в Європі бояться, нібито використання російських резервів зашкодить підтримці іншого фінансування, як-от законопроєкту в Європі щодо військової підтримки чи законопроєкту, що застряг у конгресі США, Зеллик каже, що такі побоювання марні.

"Конгресмени кажуть: нам треба підтримати Україну й ігнорувати 300 млрд дол. рос. активів. То чому б ні? Використайте російські кошти. Я називаю це елегантним правосуддям. І поряд з цими, оскільки ви використовуєте російські кошти, щоб допомогти Україні економічно, надайте їй військову підтримку", – додав експрезидент Світового банку.