"Називаю це елегантним правосуддям": експрезидент Світового банку про ідею віддати Україні активи РФ
Колишній президент Світового банку прокоментував останні дії США та Європи стосовно передачі Україні заморожених російських активів
Експерти анонсують, що гучні заяви G7 з цього приводу можуть прозвучати у другу річницю повномасштабного нападу РФ на Україну. А комітет із закордонних справ сенату США розробив законопроєкт, що дозволяє Байдену конфіскувати ці активи. Про це експрезидент Світового банку Боб Зеллик зазначив у інтерв'ю "Голосу Америки"
Як розповів Боб Зеллик, ідея цього законопроєкту в тому, що в Росії залишилося близько 300 млрд доларів, розкиданих на міжнародних рахунках у світі, і більшість цих коштів заморожено. Понад рік західні партнери намагаються знайти шлях, як передати ці кошти Україні.
Зеллик наголошує: йдеться не про конфіскацію, а про передачу коштів. А це інша правова концепція.
"США не забиратимуть коштів для себе. Це передача коштів, яку можна буде здійснити у співпраці зі Світовим банком та іншими", – пояснив він. І додав, що таку ідею підтримують, зокрема, Канада й Велика Британія.
За його словами, значна частина цих резервів зосереджена в Бельгії. А європейці зараз зосереджуються на подоланні опозиції Орбана щодо пакета фінансування для України. Також вони працюють над санкціями проти РФ. Підхід ЄС у справі про передачу заморожених активів – використати бельгійське законодавство, щоб зібрати податки на російські активи й передати їх Києву.
"Це війна на виснаження. А в таких війнах економіка так само важлива, як і військова підтримка, бо народ України має вижити. Україні потрібно 3-4 млрд доларів на місяць і це на додаток до військових постачань, щоб виплати продовжувались і, так би мовити, було світло. Тут йдеться не лише про гроші, треба показати Путіну й українському народові, що Росія не протримається довше, ніж Україна. 300 млрд дол. забезпечать підтримку Україні надовго. І це покаже, що Путін і Москва не протримаються довше, ніж Україна і Захід", – акцентував Зеллик.
Говорячи про те, що в Європі бояться, нібито використання російських резервів зашкодить підтримці іншого фінансування, як-от законопроєкту в Європі щодо військової підтримки чи законопроєкту, що застряг у конгресі США, Зеллик каже, що такі побоювання марні.
"Конгресмени кажуть: нам треба підтримати Україну й ігнорувати 300 млрд дол. рос. активів. То чому б ні? Використайте російські кошти. Я називаю це елегантним правосуддям. І поряд з цими, оскільки ви використовуєте російські кошти, щоб допомогти Україні економічно, надайте їй військову підтримку", – додав експрезидент Світового банку.
- Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи 30 січня ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України
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