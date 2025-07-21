Не два, а п'ять Patriot для України: Висоцька про зустріч "Рамштайн"

Про це в ефірі Еспресо сказала кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька.

"Новина про Patriot - це супер новина, тому що йдеться вже не про два Patriot, як спочатку говорили, що Німеччина передасть Україні за допомогою США. Зараз же йдеться про п'ять Patriot, і при цьому Борис Пісторіус сказав, що найближчими днями він із партнерами буде вести перемовини, щоб якнайшвидше доставити Patriot на територію України", - наголосила Висоцька.

За словами кореспондентки, Велика Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт із постачання боєприпасів Україні. Зокрема, домовилися, що найближчим часом Україна отримає 220 тисяч боєприпасів до зенітних установок Gepard - німецьких зенітних комплексів, які успішно працюють в Україні і збивають російські дрони.

"Також говорилося, що Велика Британія виділила 700 мільйонів фунтів на ракети великої дальності для України та українських систем ППО. Цікаво, що Борис Пісторіус подякував чотирьом державам за підтримку протиповітряної оборони України - Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії. Вони активно долучаються до того, щоб Україна отримала більше ракет і систем ППО для захисту від жахливих атак росіян", - зазначила Висоцька.