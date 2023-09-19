Світ не готовий до швидкої поразки Росії, - офіцер ЗСУ Лапін
Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання, вважає, що програш Росії - це відсутність загрози з її боку, а світ ще не вирішив, хто візьме під контроль або стане правонаступником російського ядерного арсеналу
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Чи готовий світ до нашої перемоги? Так, готовий. Чи готовий світ до нашої швидкої перемоги? Так, готовий. Чи готовий світ до поразки Росії? Так, готовий. А чи готовий світ до швидкої поразки Росії? Ні, не готовий. А не готовий, тому що вони не вирішили питання: хто ж буде правонаступником ядерного арсеналу, якщо російська імперія програє. А програш Росії - це не просто десь там Путін підняв руки й сказав, що ми здаємося. Програш Росії - це відсутність загрози з її боку", - підкреслив офіцер ЗСУ.
Ігор Лапін зауважив, що відсутністю загрози з боку Російської Федерації може бути лише розпад цієї імперії зла.
"Чи відбудеться цей розпад імперії зла швидко? Ні, не відбудеться. Чи вирішили американці з китайцями всі питання по Сибіру? Ні, не вирішили. Чи вирішив Західний світ з денуклеаризації (зменшення або ліквідація ядерної зброї – ред.) Росії? Тобто, як цей процес має відбуватися, яким чином має взятися під контроль те все ядерне залізяччя, яке накопчено у Росії. Це не вирішено. То ж чому ми вважаємо, що світ зараз нам дасть все для того, щоб ми прискорили цей процес, який надалі перестав би бути контрольований на території Росії? Світ, на жаль, не україноцентричний", - резюмував Лапін.
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