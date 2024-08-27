"Неодноразово залітали": у НАТО відреагували на "невідомий БПЛА", який знайшли у Польщі

Про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла, пише RMF24.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році уламки російських безпілотників і ракет неодноразово знаходили на територіях країн-союзників", - заявила речниця.

За її словами, "якщо у нас немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників, ці дії є безвідповідальними та потенційно небезпечними".