"Неодноразово залітали": у НАТО відреагували на "невідомий БПЛА", який знайшли у Польщі
У Північноатлантичному альянсі прокоментували інцидент із "невідомим об'єктом", який зайшов у повітряний простір Польщі й заявили, що це "неодноразовий випадок"
Про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла, пише RMF24.
"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році уламки російських безпілотників і ракет неодноразово знаходили на територіях країн-союзників", - заявила речниця.
За її словами, "якщо у нас немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників, ці дії є безвідповідальними та потенційно небезпечними".
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Ранком понеділка, 26 серпня, Польща підняла авіацію у південно-східній частині через загрозу ракетного обстрілу України. На територію країни залетів невідомий обʼєкт.
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