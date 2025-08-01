"Неспокійний напрямок": у Білорусі заявили, що формують бригаду сил спецоперацій на кордоні з Україною
Білорусь почала формувати нову бригаду сил спецоперацій у Гомельській області, яка межує з Україною
Про це заявив командувач силами спеціальних операцій Білорусі Вадим Денисенко, пише пропагандистське держагентство РФ РИА-Новости.
За його словами, рішення спрямоване на посилення південної ділянки.
"Було прийнято рішення для посилення саме південної ділянки. На сьогоднішній день це самий, так би мовити, неспокійний напрямок, який підтримує нас усіх у тонусі", – сказав Денисенко.
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- 20 липня ДПСУ заявила, що скупчення військ на кордоні з Білоруссю не фіксується.
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