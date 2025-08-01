"Неспокійний напрямок": у Білорусі заявили, що формують бригаду сил спецоперацій на кордоні з Україною

Про це заявив командувач силами спеціальних операцій Білорусі Вадим Денисенко, пише пропагандистське держагентство РФ РИА-Новости.

За його словами, рішення спрямоване на посилення південної ділянки.

"Було прийнято рішення для посилення саме південної ділянки. На сьогоднішній день це самий, так би мовити, неспокійний напрямок, який підтримує нас усіх у тонусі", – сказав Денисенко.

Читайте також: "Завжди були передвісником великого вторгнення": військовий експерт Лакійчук про спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025"