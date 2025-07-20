Скупчення військ на кордоні з Білоруссю не фіксується, - ДПСУ

Про це в ефірі Еспресо сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Вкотре зазначу, що цей напрямок для нас залишається загрозливим і йому приділяється значна увага, зокрема щодо облаштування і по лінії кордону і в прикордонні - фортифікаціний напрямок, щоб українські воїни мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така повторно відбудеться з території Білорусі", - заявив він.

Демченко зазначив, що станом на зараз, безпосередньо по лінії кордону нестандартних ситуацій не фіксувалося.

"Ми також не фіксуємо на напрямку нашого кордону на території Білорусі, щоб було скупчення війська, яке б формувалося чи було б сформоване. Вкотре зазначу, що найближчим часом мають відбутися спільні військові навчання між Білоруссю і Росією і цьому часу ми приділимо більше пильності, бо на вересень планувалася активна фаза і в цей час для нас загроза, звісно, зростатиме", - підсумував речник ДПСУ.

Що відомо про спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025"

23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід-2025". Вони заплановані на середину вересня 2025 року.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" влітку в Білорусі під прикриттям військових навчань.

Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником".

28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно із Росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості.