Нідерланди намагаються знайти інші елементи ЗРК Patriot для України, - міністр оборони Брекельманс

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтервʼю Delfi.

"Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які потрібні для укомплектування системи", - наголосив він.

Також Брекельманс підкреслив: є декілька держав охочих допомогти Києву, які "роблять все можливе, але вони стикнулися з деякими проблемами, через які неможливо зібрати цю систему"

"Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати Росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо Росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми маємо інформувати Росію", - додав він.

Водночас Брекельманс наголосив, що не може зробити конкретних заяв стосовно надання Patriot Україні.

"Не хочу робити заяви зарано, тому що тільки тоді, коли це буде остаточно, ви дізнаєтеся. І на даний момент я знаю, що багато країн все ще дуже креативно підходять до питання про те, що вони можуть поставити, можливо, інші системи ППО, не тільки Patriot, тому що також можуть поставити NASAMS або ще щось", - сказав він.

Що передувало

Наприкінці травня міністерство оборони Нідерландів започаткувало нову ініціативу з передачі Україні системи Patriot і закликало країни долучатися до неї. Нідерланди разом з іншими країнами, що мають у своєму розпорядженні ЗРК Patriot, хотіли зібрати та передати Україні цей комплекс.

За місяць тодішня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передачу Україні системи ППО Patriot. Як зауважила очільниця відомства, "всі шматочки пазла" були на столі.

13 вересня стало відомо, що Нідерланди передали Україні радар для Patriot.