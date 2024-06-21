Має вирішальне значення для України: Нідерланди оголосили про поставку системи ППО Patriot

Про це повідомляє NL Times.

За її словами, Нідерланди спільно зі ще однією країною змогли зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему Patriot.

Оллонгрен зазначила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, тому вважає дуже гарною новиною те, що Румунія також оголосила про постачання системи Patriot цього тижня.

Окрім того, міністерка додала, що США теж працюють над тим, щоб більше допомагати українським Збройним Силам.

Так, на зустрічі щодо Patriot у Брюсселі минулого тижня було зроблено чергову інвентаризацію, щоб допомогти Україні з її протиповітряною обороною. Як зауважила очільниця нідерландського оборонного відомства, "всі шматочки пазла" були на столі.

Оллонгрен не стала розкривати, яка саме країна допомагає постачати систему. Вона вважає, що про це має оголосити відповідна країна.