Дуда назвав проблемою рішення США надавати ракети до Patriot Україні поза чергою
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що рішення Сполучених Штатів Америки надавати Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot поза чергою інших держав-замовниць є проблемою
Про це він сказав у інтерв’ю Radio Zet.
"Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", - зазначив Дуда.
Водночас він вважає, що така ситуація свідчить про виготовлення занадто малої кількості зброї західними країнами.
"З роками вільний світ звик до життя без загроз, і в багатьох випадках військове виробництво було обмежене. Виявляється, коли є серйозний попит, наприклад, на боєприпаси, склади порожні. Нам потрібно повернутися до нормального виробництва, оновити ланцюги поставок і, на жаль, побачити, що світ змінився", - додав польський президент.
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