Дуда назвав проблемою рішення США надавати ракети до Patriot Україні поза чергою

Про це він сказав у інтерв’ю Radio Zet.

"Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", - зазначив Дуда.

Водночас він вважає, що така ситуація свідчить про виготовлення занадто малої кількості зброї західними країнами.

"З роками вільний світ звик до життя без загроз, і в багатьох випадках військове виробництво було обмежене. Виявляється, коли є серйозний попит, наприклад, на боєприпаси, склади порожні. Нам потрібно повернутися до нормального виробництва, оновити ланцюги поставок і, на жаль, побачити, що світ змінився", - додав польський президент.