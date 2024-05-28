Нідерланди започаткували нову ініціативу для поставки Україні системи Patriot

Про це йдеться на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, Нідерланди, разом з іншими країнами, що мають у своєму розпорядженні ЗРК Patriot, хочуть найближчим часом зібрати та передати Україні цей комплекс.

Для цього Нідерланди нададуть основні компоненти зі своїх запасів і звертаються до європейських країн із закликом зробити те ж саме.

"Ми ведемо переговори з країнами про збірку системи Patriot, а також про навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, і якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати деталі та боєприпаси, ми зможемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі", - наголосила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За її словами, уряд Нідерландів усвідомлює, що систем Patriot не вистачає, й що Україна також бореться за Європу, а її військові можливості, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура зазнають щоденних атак.

"Генеральний секретар НАТО нещодавно заявив, що нам, як альянсу, дозволено тимчасово опускатися нижче мінімальних вимог до наших оборонних спроможностей. Отже, простір для творчості є. Промислові постачальники пообіцяли прискорити виробництво і постачання запасних компонентів. Ми на це розраховуємо", - додала Оллонгрен.

У відомстві додали, що Нідерланди прагнуть, щоб система Patriot запрацювала в Україні якнайшвидше.