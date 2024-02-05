Нідерланди та Йорданія скинули з літака гуманітарну допомогу польовому госпіталю в Газі

Про це повідомила міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот у Х.

"Люди в Газі вкрай потребують додаткової допомоги. Нідерланди та Йорданія спільно доправили повітрям медикаменти та продовольство, щоб поповнити запаси йорданського польового госпіталю у Газі", - написала вона.

У пресслужбі уряду Нідерландів зазначили, що спільно з Йорданією скинули медичне приладдя та їжу біля йорданського польового госпіталю в Газі за допомогою транспортного літака C-130.

Зазначається, що товар призначений для поповнення запасів лікарні, яку Йорданія утримує з 2009 року. Приблизна вартість операції становить 1 млн євро, додав уряд.

"Нідерланди разом з іншими країнами прагнуть збільшити обсяги гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі. Сухопутна допомога є найефективнішим способом масової доставки допомоги на місце події. Але поки що доступ через національні кордони був надто обмеженим", - зауважив уряд, пояснюючи спосіб постачання допомоги.

Фото: https://twitter.com/HankeBruinsSlot