Нідерланди та Йорданія скинули з літака гуманітарну допомогу польовому госпіталю в Газі
У неділю, 4 лютого, з транспортного літака Нідерланди та Йорданія скинули медичне приладдя та їжу біля йорданського польового госпіталю в Газі
Про це повідомила міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот у Х.
"Люди в Газі вкрай потребують додаткової допомоги. Нідерланди та Йорданія спільно доправили повітрям медикаменти та продовольство, щоб поповнити запаси йорданського польового госпіталю у Газі", - написала вона.
У пресслужбі уряду Нідерландів зазначили, що спільно з Йорданією скинули медичне приладдя та їжу біля йорданського польового госпіталю в Газі за допомогою транспортного літака C-130.
Зазначається, що товар призначений для поповнення запасів лікарні, яку Йорданія утримує з 2009 року. Приблизна вартість операції становить 1 млн євро, додав уряд.
"Нідерланди разом з іншими країнами прагнуть збільшити обсяги гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі. Сухопутна допомога є найефективнішим способом масової доставки допомоги на місце події. Але поки що доступ через національні кордони був надто обмеженим", - зауважив уряд, пояснюючи спосіб постачання допомоги.
Фото: https://twitter.com/HankeBruinsSlot
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