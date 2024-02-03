Рішення про перемир'я в Газі затягується через суперечки серед лідерів ХАМАС, - WSJ
Угода між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню й обміну заручниками відтерміновується через суперечки у керівництві палестинського руху
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Видання зазначає, що керівник ХАМАСу Яхья Сінвар та інші лідери організації нібито готові і хочуть підписати пропозицію про припинення бойових дій у Секторі Газа на шість тижнів в обмін на звільнення ізраїльських заручників.
Натомість політичні лідери організації у вигнанні, вимагають більших поступок і жадають ведення переговорів про постійне припинення вогню.
- 26 січня міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно вжити заходів, щоб запобігти вбивствам і заподіянню шкоди мирному палестинському населенню в Газі, не припиняючи військові операції в секторі. Нетаньягу відреагував.
- 28 січня арабські країни заявили про розробку нового плану тимчасового перемир'я в Газі.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 29 січня заявив, що у секторі Гази вже знищено або поранено половину бойовиків угруповання ХАМАС.
- У рамках майбутньої угоди про перемир'я в Газі представники чотирьох країн спільно з Катаром домовилися про те, що ХАМАСу буде запропонована шеститижнева пауза у війні для обміну деяких заручників на палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль.
- 2 лютого ізраїльська армія звільнила 114 палестинців, які були заарештовані під час наземної операції 7 жовтня.
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