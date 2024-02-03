Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна в Ізраїлі Рішення про перемир'я в Газі затягується через суперечки серед лідерів ХАМАС, - WSJ

Рішення про перемир'я в Газі затягується через суперечки серед лідерів ХАМАС, - WSJ

3 лютого, 2024 субота
04:09
Війна в Ізраїлі ХАМАС напав на Ізраїль

Угода між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню й обміну заручниками відтерміновується через суперечки у керівництві палестинського руху

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що керівник ХАМАСу Яхья Сінвар та інші лідери організації нібито готові і хочуть підписати пропозицію про припинення бойових дій у Секторі Газа на шість тижнів в обмін на звільнення ізраїльських заручників.

Натомість політичні лідери організації у вигнанні, вимагають більших поступок і жадають ведення переговорів про постійне припинення вогню.

  • 26 січня міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно вжити заходів, щоб запобігти вбивствам і заподіянню шкоди мирному палестинському населенню в Газі, не припиняючи військові операції в секторі. Нетаньягу відреагував.
  • 28 січня арабські країни заявили про розробку нового плану тимчасового перемир'я в Газі.
  • Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 29 січня заявив, що у секторі Гази вже знищено або поранено половину бойовиків угруповання ХАМАС.
  • У рамках майбутньої угоди про перемир'я в Газі представники чотирьох країн спільно з Катаром домовилися про те, що ХАМАСу буде запропонована шеститижнева пауза у війні для обміну деяких заручників на палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль.
  • 2 лютого ізраїльська армія звільнила 114 палестинців, які були заарештовані під час наземної операції 7 жовтня.

Теги:
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
Путін
31 січня, 2024 середа
"Санкцій боятися вже нічого": Путін наказав російським банкам заходити на ТОТ України
Український військовий
2 лютого, 2024 п'ятниця
Чи передбачає новий законопроєкт про мобілізацію зменшення призовного віку?
на фото: уламки
31 січня, 2024 середа
Авіакатастрофа в Броварах: жителя Київщини підозрюють у крадіжці картки та грошей загиблого члена екіпажу
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 лютого
05:05
ікона Грузія РПЦ Росія
У Грузії активістку, яка облила фарбою ікону зі Сталіним, арештували на п'ять діб
04:37
Дональд Трамп
Трамп програв суд у справі про звинувачення у зв'язках з РФ, - Bloomberg
03:41
на скріншоті з відео Валерій Залужний
Зеленському бракує рішучості щоби замінити Залужного, - The Washington Post
03:13
Оновлено
Росія атакує Україну у ніч на 3 лютого: вибухи прогриміли на Полтавщині, у небі фіксують "шахеди"
02:45
штучний інтелект
Усі країни ЄС схвалили перші у світі правила регулювання ШІ
02:17
війна з росією Болгарія допомога Україні світ
Болгарія почала передачу Україні 100 БТР зі складів МВС
02:01
Оновлено
Іран
США вдарили по пов'язаних із Іраном цілях у Сирії та Іраку у відповідь на атаку бази в Йорданії
01:24
ОБСЄ Мальта Володимир Зеленський полонені діти
Звільнення військовополонених та повернення дітей: Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ Боргом
00:28
Румунія, прапор Румунії
У Румунії уряд домовився з фермерами й перевізниками про припинення протестів
00:08
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Промоутер Усика знайшов заміну травмованому Ф'юрі
2024, п'ятниця
2 лютого
23:17
Володимир Зеленський
"Зеленський призиває жінок на службу в ЗСУ, знищувати вирішили не тільки мужиків": росфейки за 2 лютого
23:02
Знімався в "Роккі", "Хижаку" та "Мандалорці": актор Карл Везерс помер у 76 років
22:45
Ексклюзив
Валерій Залужний
 "На Залужного-політика великий запит": політолог Розумний припустив причини ажіотажу навколо головкома
22:31
Маріуполь
Росіяни ходитимуть по домах на тимчасово окупованих територіях: причини
22:25
Марк Цукерберг
Статки співзасновника Facebook Марка Цукерберга зросли на понад $27 млрд
22:12
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Україна та Канада запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
22:07
Ексклюзив
Валерій Залужний
Наливайченко про Залужного: витягнути складову з військової вертикалі - це розвалити її стрижень, партнери теж проти
21:58
Володимир Зеленський
"Збивають усе": Зеленський повідомив про отримання Україною ще двох систем ППО
21:56
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині арештували сімох людей за підозрою у передачі інформації ізраїльській розвідці
21:41
Генерал-майор Марченко
"Вони відійшли зробити висновки": генерал-майор Марченко припустив повторний наступ росіян на Київ
21:40
Марк Густафсон
У віці 64 роки помер співрежисер мультфільму "Піноккіо" Марк Густафсон
21:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Очікується заміна низки військових керівників, окрім Залужного. Воєнні підсумки тижня
21:30
мобілізація
Цьогоріч на мобілізацію та доозброєння може додатково знадобитися близько 700 млрд грн, - голова бюджетного комітету Ради
21:13
Дональд Трамп
Суд у справі Трампа щодо цивільного шахрайства відклав ухвалення рішення до середини лютого
20:42
Астрофізики з університету Каліфорнії зафіксували гігантську екзопланету на відстані 160 світових років від Землі
20:10
Оновлено
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Бій Усика проти Ф'юрі не відбудеться 17 лютого через травму британця
20:06
Олексій Данілов
У РНБО спростували фейк про звільнення Данілова
20:02
OPINION
Михайло Басараб
Ця війна закінчиться не угодою, а припиненням існування однієї з двох держав
19:57
Валерій Залужний
Зеленський провів Ставку: Залужний доповів про ситуацію на фронті
19:56
Оновлено
Кривий Ріг
Нічна потужна дронова атака на Кривий Ріг: було декілька влучань, наслідки ліквідовуються
19:48
Ексклюзив
ЗСУ
Екснардеп пояснив, чому держава не виділяє кошти на приватний сектор оборонпрому
19:48
ЗСУ
Росія наступає на 8-ми напрямках фронту, українські війська відбили 44 атаки
19:46
психологічна допомога
За рік кількість звернень українців за психологічною допомогою зросла вдвічі, - МОЗ
19:21
МЗС України
Нікарагуа отримало ноту протесту від МЗС України через візит делегації РФ з окупованого Криму
19:11
Міністерство оборони
Міноборони закликало супермаркети брати участь у тендерах на постачання харчів для ЗСУ
19:02
Ексклюзив
Євген Коновалець
Українська влада має наполягати на перепохованні Коновальця у Києві, - голова ОУН Червак
19:00
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик підтвердив інформацію про переговори з "Баварією"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 709-го дня війни: Сили оборони знищили російські комплекси "Муром" та "Іронія", Німеччина виділить на допомогу Україні €7,6 млрд
19:00
Інфографіка
штоллен
Рум'яний хліб у мультиварці до вашого столу
18:46
"Інвестиція в безпеку Європи": Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV