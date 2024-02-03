Рішення про перемир'я в Газі затягується через суперечки серед лідерів ХАМАС, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що керівник ХАМАСу Яхья Сінвар та інші лідери організації нібито готові і хочуть підписати пропозицію про припинення бойових дій у Секторі Газа на шість тижнів в обмін на звільнення ізраїльських заручників.

Натомість політичні лідери організації у вигнанні, вимагають більших поступок і жадають ведення переговорів про постійне припинення вогню.