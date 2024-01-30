Перемовини щодо шеститижневого перемир'я у Газі перебувають на ранній стадії, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

За словами офіційних осіб, переговори перебувають на ранній стадії, і багато деталей необхідно буде опрацювати, якщо ХАМАС погодиться почати працювати на основі цих рамок.

Катар представить пропозицію політичним лідерам ХАМАС, які передадуть її військовим лідерам угруповання, які потім надішлють відповідь. Цей процес може зайняти кілька днів або навіть більше, оскільки військові лідери переховуються в тунелях глибоко під Газою.

Згідно із запропонованою схемою, ХАМАС звільнить літніх заручників, жінок і дітей, якщо такі все ще утримуються і живі, протягом шеститижневої паузи, що стало б першим з трьох можливих етапів обміну.

Деякі ізраїльські чиновники зазначили, що кількість заручників, які могли б претендувати на перше звільнення, становить від 30 до 35 людей.

Напередодні, у неділю, 28 січня, в Парижі представники США, Ізраїлю, Катару та Єгипту окреслили умови широкої угоди про перемир'я. На зустрічі був присутній Вільям Бернс, директор Центрального розвідувального управління, а також керівники ізраїльської розвідувальної служби Моссад і служби внутрішньої безпеки Шин-Бет.

Один з чиновників заявив, що Бернс дуже допоміг ізраїльським представникам погодитися з деякими пропозиціями.

Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані вилетів із зустрічі в Парижі до Вашингтона, де в понеділок вранці зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Блінкен відмовився розповісти про деталі угоди на пресконференції, заявивши, що "чим менше сказано, тим краще". Але він зауважив, що пропозиція, яка зараз обговорюється, є "переконливою" і що "є певна реальна надія на майбутнє".

Він додав, що країни, які беруть участь у переговорах, узгодили початкові рамки, які будуть представлені ХАМАСу.

Але, за його словами, "ХАМАС повинен буде приймати свої власні рішення".

Після зустрічі з Блінкеном шейх Мохаммед заявив на публічному виступі в Атлантичній раді, що "ми знаходимося в набагато кращому становищі, ніж були кілька тижнів тому".

"Наша головна роль як посередника полягає в тому, щоб зробити все можливе для досягнення шляхом переговорів такого рішення, яке дозволить безпечно повернути заручників додому, а також припинити бомбардування", - додав він.

За словами посадовців, які брали участь у переговорах, у разі успішного проведення першого етапу обміну заручників на полонених під час шеститижневої паузи у війні, після опрацювання деталей можуть бути запроваджені два інші етапи з аналогічними умовами. Зрештою, за їхніми словами, ХАМАС може передати солдатів-чоловіків і тіла людей, які загинули в полоні.

Ще однією метою перемовин була можлива зміна керівництва Палестинської адміністрації, напівавтономного органу та спроба змусити Ізраїль взяти на себе зобов'язання щодо конкретного шляху до палестинської держави в обмін на згоду Саудівської Аравії на офіційні дипломатичні зв'язки з Ізраїлем.