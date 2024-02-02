ЦАХАЛ звільнив 114 палестинців, які були заарештовані під час наземної операції в Газі, - ЗМІ
Ізраїльська армія звільнила 114 палестинців через контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом на півдні Гази, які були заарештовані під час наземної операції 7 жовтня
Про це пише "Сіньхуа" із посиланням на прикордонну службу Гази.
Зазначається, що деяких звільнених палестинців, через погіршення стану здоров’я, одразу перевели до лікарні Наджар у місті Рафах.
Під час наземної операції в Газі ізраїльська армія заарештувала сотні палестинців і відправила їх у невідомі місця.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що у секторі Гази вже знищено або поранено половину бойовиків угруповання ХАМАС.
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