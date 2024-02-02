ЦАХАЛ звільнив 114 палестинців, які були заарештовані під час наземної операції в Газі, - ЗМІ

Про це пише "Сіньхуа" із посиланням на прикордонну службу Гази.

Зазначається, що деяких звільнених палестинців, через погіршення стану здоров’я, одразу перевели до лікарні Наджар у місті Рафах.

Під час наземної операції в Газі ізраїльська армія заарештувала сотні палестинців і відправила їх у невідомі місця.