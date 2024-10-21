Німеччина відкрила військово-морський штаб на Балтійському морі, здатний керувати операціями НАТО

Про це пише Reuters.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що відкриття такої штаб-квартири є посланням партнерам і тим, "хто загрожує миру", оскільки "Німеччина твердо дотримується своїх зобов'язань".

"Штаб-квартира відіграватиме вирішальну роль у підготовці звітів про військову ситуацію та в реагуванні на регіональні виклики, зокрема захист інтересів держав-членів НАТО від агресивних дій, особливо з огляду на близькість Росії", - підкреслив він.



Reuters додає, що військово-морський штаб налічуватиме близько 120 німецьких і 60 міжнародних співробітників у мирний час, а очолить його адмірал ФРН із польським депутатом та шведським начальником штабу.

16 жовтня військово-повітряні сили Німеччини підіймали у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російський літак Іл-20 над Балтійським морем.





