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Німеччина відкрила військово-морський штаб на Балтійському морі, здатний керувати операціями НАТО

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2024 понедiлок
14:46
Світ Німеччина солдат армія

Німеччина 21 жовтня відкрила новий військово-морський штаб на Балтійському морі, який здатний керувати операціями Північноатлантичного альянсу

Зміст

Про це пише Reuters.

 

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що відкриття такої штаб-квартири є посланням партнерам і тим, "хто загрожує миру", оскільки "Німеччина твердо дотримується своїх зобов'язань".

 

"Штаб-квартира відіграватиме вирішальну роль у підготовці звітів про військову ситуацію та в реагуванні на регіональні виклики, зокрема захист інтересів держав-членів НАТО від агресивних дій, особливо з огляду на близькість Росії", - підкреслив він.


Reuters додає, що військово-морський штаб налічуватиме близько 120 німецьких і 60 міжнародних співробітників у мирний час, а очолить його адмірал ФРН із польським депутатом та шведським начальником штабу.

 

  • 16 жовтня військово-повітряні сили Німеччини підіймали у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російський літак Іл-20 над Балтійським морем.



 

Теги:
Новини
Росія
військові
Німеччина
НАТО
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