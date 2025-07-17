Німеччина й Британія уклали велику угоду про співпрацю й домовилися розробити нову систему далекобійних ракет
Велика Британія та Німеччина підписали найбільшу угоду про співпрацю між країнами й сфері безпеки, у межах якого домовилися про розробку нової системи далекобійних ракет
"Кенсінгтонський договір" підписали 17 липня британський премʼєр Кір Стармер та німецький канцлер Фрідріх Мерц.
"Британсько-німецький договір перший у своєму роді", – заявив глава уряду Сполученого королівства.
Угода, зокрема, передбачає взаємну допомогу країн у разі збройного нападу.
Politico уточнює, що відповідно до документа, Лондон і Берлін домовилися розробити нову систему далекобійних ракет Deep Precision Strike протягом наступних 10 років. Така система матиме дальність більше 2 тис. км і допоможе розвивати оборонні галузі Британії та Європи завдяки промисловим інвестиціям.
"Договір містить заходи, пов'язані з торгівлею, транспортом та нелегальною міграцією, що є частиною зусиль щодо мінімізації негативних наслідків Brexit", – зауважує Bloomberg.
Мерц підкреслив, що угода є "історичним документом, який дійсно вимірює, наскільки близькі наші країни та наші амбіції щодо майбутнього".
- 19 травня стало відомо, що ЄС і Велика Британія готуються до найбільшого перезавантаження відносин із часів Brexit та підписати угоду про взаєморозуміння, що відкриє шлях до співпраці в торгівлі та обороні.
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