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Німеччина й Британія уклали велику угоду про співпрацю й домовилися розробити нову систему далекобійних ракет

Дар'я Куркіна
17 липня, 2025 четвер
22:49
Світ Стармер і Мерц

Велика Британія та Німеччина підписали найбільшу угоду про співпрацю між країнами й сфері безпеки, у межах якого домовилися про розробку нової системи далекобійних ракет

Зміст

Про це пишуть BBC, Bloomberg.

"Кенсінгтонський договір" підписали 17 липня британський премʼєр Кір Стармер та німецький канцлер Фрідріх Мерц.

"Британсько-німецький договір перший у своєму роді", – заявив глава уряду Сполученого королівства.

Угода, зокрема, передбачає взаємну допомогу країн у разі збройного нападу.

Politico уточнює, що відповідно до документа, Лондон і Берлін домовилися розробити нову систему далекобійних ракет Deep Precision Strike протягом наступних 10 років. Така система матиме дальність більше 2 тис. км і допоможе розвивати оборонні галузі Британії та Європи завдяки промисловим інвестиціям.

"Договір містить заходи, пов'язані з торгівлею, транспортом та нелегальною міграцією, що є частиною зусиль щодо мінімізації негативних наслідків Brexit", – зауважує Bloomberg.

Мерц підкреслив, що угода є "історичним документом, який дійсно вимірює, наскільки близькі наші країни та наші амбіції щодо майбутнього".

Теги:
Новини
політика
Німеччина
Велика Британiя
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
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