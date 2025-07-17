Німеччина й Британія уклали велику угоду про співпрацю й домовилися розробити нову систему далекобійних ракет

Про це пишуть BBC, Bloomberg.

"Кенсінгтонський договір" підписали 17 липня британський премʼєр Кір Стармер та німецький канцлер Фрідріх Мерц.

"Британсько-німецький договір перший у своєму роді", – заявив глава уряду Сполученого королівства.

Угода, зокрема, передбачає взаємну допомогу країн у разі збройного нападу.

Politico уточнює, що відповідно до документа, Лондон і Берлін домовилися розробити нову систему далекобійних ракет Deep Precision Strike протягом наступних 10 років. Така система матиме дальність більше 2 тис. км і допоможе розвивати оборонні галузі Британії та Європи завдяки промисловим інвестиціям.

"Договір містить заходи, пов'язані з торгівлею, транспортом та нелегальною міграцією, що є частиною зусиль щодо мінімізації негативних наслідків Brexit", – зауважує Bloomberg.

Мерц підкреслив, що угода є "історичним документом, який дійсно вимірює, наскільки близькі наші країни та наші амбіції щодо майбутнього".