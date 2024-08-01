Німецька земля Гессен сприятиме поверненню українських чоловіків додому: що відомо

Про це йдеться у відповіді міністерства праці та соціальних справ Гессену на запит депутатської фракції партії "Альтернатива для Німеччини" у місцевому парламенті, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що у німецькій федеральній землі Гессен не видаватимуть українським чоловікам призовного віку проїзний документ для поїздок за кордон, який замінює закордонний паспорт у разі його відсутності.

"Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби", - зазначили в міністерстві.

За інформацією відомства, в Гессені проживає майже 20 тис. українських чоловіків призовного віку. У міністерстві переконані, що "вербувати людей для участі в оборонній кампанії проти Росії й таким чином заохочувати їх до повернення на батьківщину є зрозумілими інтересами України".

Журналісти зазначають, що німецькі проїзні документи, що замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися громадянам інших країн лише в особливих випадках, оскільки це порушує паспортний суверенітет іншої країни. Такий документ можуть видати, якщо особа може довести, що у неї немає паспорта або документа, що його замінює, і вона не має можливості його отримати. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально.