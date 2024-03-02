Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля Латвії
У п'ятницю, 1 березня, німецьким винищувачам вперше вдалося перехопити російські літаки біля територіальних вод Латвії
Про це пишуть Військово-повітряні сили Латвії та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Зазначається. що німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з військової бази "Ліелварде".
"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює і союзники можуть негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії", - написав Спрудс.
- Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки заявило про 4 військові російські кораблі, які 9 лютого здійснили політ поблизу Аляски.
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