Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля Латвії

Про це пишуть Військово-повітряні сили Латвії та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Зазначається. що німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з військової бази "Ліелварде".

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює і союзники можуть негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії", - написав Спрудс.