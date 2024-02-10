США виявили 4 військові літаки РФ, які пролетіли біля Аляски

Про це йдеться у відомстві.

Зазначається, що російські літаки залишалися у своєму міжнародному повітряному просторі та не залетіли у межі Америки чи Канади. Натомість це вже третій випадок за 4 дні.

"Ця діяльність Росії в зоні ідентифікації ППО Аляски ведеться на регулярній основі і не сприймається як загроза", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки використовує багатошарову оборонну, зокрема супутники, наземні й бортові радари та винищувачі для виявлення та відстеження літаків.