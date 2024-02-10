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Головна Світ США виявили 4 військові літаки РФ, які пролетіли біля Аляски

США виявили 4 військові літаки РФ, які пролетіли біля Аляски

10 лютого, 2024 субота
08:25
Світ Су-34

Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки заявило про 4 військові російські кораблі, які 9 лютого здійснили політ поблизу Аляски

Про це йдеться у відомстві.

Зазначається, що російські літаки залишалися у своєму міжнародному повітряному просторі та не залетіли у межі Америки чи Канади. Натомість це вже третій випадок за 4 дні.

"Ця діяльність Росії в зоні ідентифікації ППО Аляски ведеться на регулярній основі і не сприймається як загроза", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки використовує багатошарову оборонну, зокрема супутники, наземні й бортові радари та винищувачі для виявлення та відстеження літаків.

  • Нещодавно два російські стратегічні бомбардувальники пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска, проте вони залишались у міжнародному повітряному просторі.
Теги:
Росія
США
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