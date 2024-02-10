США виявили 4 військові літаки РФ, які пролетіли біля Аляски
Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки заявило про 4 військові російські кораблі, які 9 лютого здійснили політ поблизу Аляски
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що російські літаки залишалися у своєму міжнародному повітряному просторі та не залетіли у межі Америки чи Канади. Натомість це вже третій випадок за 4 дні.
"Ця діяльність Росії в зоні ідентифікації ППО Аляски ведеться на регулярній основі і не сприймається як загроза", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки використовує багатошарову оборонну, зокрема супутники, наземні й бортові радари та винищувачі для виявлення та відстеження літаків.
- Нещодавно два російські стратегічні бомбардувальники пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска, проте вони залишались у міжнародному повітряному просторі.
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