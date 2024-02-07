Два російські бомбардувальники Ту-95 пролетіли поблизу Аляски
Два російські стратегічні бомбардувальники пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска, проте вони залишались у міжнародному повітряному просторі
Про це пише Reuters із посиланням на російські джерела.
Зазначається, що російські Ту-95 летіли близько 9 годин у супроводі винищувачів СУ-30СМ. Вони пролетіли над Беринговим і Чукотським морями.
"Політ здійснювався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", - заявив командувач російської дальньої авіації генерал-лейтенант Сергій Кобилаш.
Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що виявило чотири російські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.
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