Низка великих медіа США закликали Байдена і Трампа провести передвиборчі дебати
Найбільші американські ЗМІ 14 квітня надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на президентських виборах США, із закликом провести дебати
Про це пише ABC News.
Окрім ABC News, лист підписали CBS News, CNN, NBCUniversal News Group та FOX News Media, а також The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision, NPR, PBS NewsHour та USA TODAY.
"З огляду на те, що контури загальних виборів 2024 року вже чітко окреслилися, ми — національні новинні організації, що підписалися нижче, - закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобовʼязання взяти участь у загальних передвиборчих дебатах перед листопадовими виборами", - йдеться у листі.
Як зазначає ABC News, рішення щодо звернення ухвалили через те, що традиція американської виборчої кампанії - практика дебатів - "зустріла невизначеність" з боку як Байдена, так і Трампа.
Трамп, який пропустив усі четверо дебатів на праймеріз 2024 року, закликав Байдена взяти участь у трьох загальних дебатах, запланованих на цю осінь.
Водночас у ЗМІ додають, що кампанія Байдена висловила занепокоєння організацією цих дебатів Комісією з президентських дебатів, сигналізуючи, що позапартійна група, яка спонсорує ці заходи з 1980-х років, не впевнена у своїй здатності організувати «чесні» дебати з Трампом.
Сам Байден здебільшого уникав публічних коментарів щодо участі в дебатах з Трампом. У березні відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він брати участь у дебатах, він сказав: "Це залежить від того, як він (Трамп, - ред.) поводитиметься".
- Нагадаємо, вибори президента Сполучених Штатів Америки відбудуться 5 листопада 2024 року.
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