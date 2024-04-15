Низка великих медіа США закликали Байдена і Трампа провести передвиборчі дебати

Про це пише ABC News.

Окрім ABC News, лист підписали CBS News, CNN, NBCUniversal News Group та FOX News Media, а також The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision, NPR, PBS NewsHour та USA TODAY.

"З огляду на те, що контури загальних виборів 2024 року вже чітко окреслилися, ми — національні новинні організації, що підписалися нижче, - закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобовʼязання взяти участь у загальних передвиборчих дебатах перед листопадовими виборами", - йдеться у листі.

Як зазначає ABC News, рішення щодо звернення ухвалили через те, що традиція американської виборчої кампанії - практика дебатів - "зустріла невизначеність" з боку як Байдена, так і Трампа.

Трамп, який пропустив усі четверо дебатів на праймеріз 2024 року, закликав Байдена взяти участь у трьох загальних дебатах, запланованих на цю осінь.

Водночас у ЗМІ додають, що кампанія Байдена висловила занепокоєння організацією цих дебатів Комісією з президентських дебатів, сигналізуючи, що позапартійна група, яка спонсорує ці заходи з 1980-х років, не впевнена у своїй здатності організувати «чесні» дебати з Трампом.

Сам Байден здебільшого уникав публічних коментарів щодо участі в дебатах з Трампом. У березні відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він брати участь у дебатах, він сказав: "Це залежить від того, як він (Трамп, - ред.) поводитиметься".