Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Низка великих медіа США закликали Байдена і Трампа провести передвиборчі дебати

Низка великих медіа США закликали Байдена і Трампа провести передвиборчі дебати

15 квітня, 2024 понедiлок
09:01
Світ Джозеф Байден, саміт НАТО

Найбільші американські ЗМІ 14 квітня надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на президентських виборах США, із закликом провести дебати

Про це пише ABC News.

Окрім ABC News, лист підписали CBS News, CNN, NBCUniversal News Group та FOX News Media, а також The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision, NPR, PBS NewsHour та USA TODAY.

"З огляду на те, що контури загальних виборів 2024 року вже чітко окреслилися, ми — національні новинні організації, що підписалися нижче, - закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобовʼязання взяти участь у загальних передвиборчих дебатах перед листопадовими виборами", - йдеться у листі.

Як зазначає ABC News, рішення щодо звернення ухвалили через те, що традиція американської виборчої кампанії - практика дебатів - "зустріла невизначеність" з боку як Байдена, так і Трампа.

Трамп, який пропустив усі четверо дебатів на праймеріз 2024 року, закликав Байдена взяти участь у трьох загальних дебатах, запланованих на цю осінь.

Водночас у ЗМІ додають, що кампанія Байдена висловила занепокоєння організацією цих дебатів Комісією з президентських дебатів, сигналізуючи, що позапартійна група, яка спонсорує ці заходи з 1980-х років, не впевнена у своїй здатності організувати «чесні» дебати з Трампом.

Сам Байден здебільшого уникав публічних коментарів щодо участі в дебатах з Трампом. У березні відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він брати участь у дебатах, він сказав: "Це залежить від того, як він (Трамп, - ред.) поводитиметься".

  • Нагадаємо, вибори президента Сполучених Штатів Америки відбудуться 5 листопада 2024 року.
Теги:
вибори
журналісти
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
13 квітня, 2024 субота
Загроза для людства чи клікбейт для ЗМІ: чому 370-метровий астероїд Апофіс може стати проблемою. Пояснюємо
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
14 квітня, 2024 неділя
Кажуть, що корупція та гроші західної допомоги зробили Зеленського мільярдером. Ми підрахували, - розслідування Neue Zürcher Zeitung
Олександр Сирський
13 квітня, 2024 субота
"Обстановка суттєво загострилася": Сирський прийняв низку рішень для посилення найбільш проблемних ділянок оборони на Східному фронті
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.15
    Купівля 39.15
    Продаж 39.62
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 квітня
09:37
Франція
Франція посилює охорону синагог і єврейських шкіл на тлі конфлікту на Близькому Сході
09:30
видобуток нафти, нафта
Усупереч сподіванням РФ, атака Ірану на Ізраїль не спричинила подорожчання нафти
09:12
Ексклюзив
Карта бойових дій: Бахмут
Робимо все, щоб Часів Яр не був захоплений, - заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич
09:06
Rafale
Сербія закуповуватиме винищувачі у Франції замість Росії, - FT
08:33
Іран
Іран викликав послів Великої Британії, Франції та Німеччини, звинувативши країни у подвійних стандартах
08:27
"Дочка" Auchan продала свої російські активи
08:14
Словенія світ повінь погода
В Афганістані повінь через зливи: загинули щонайменше 33 людини, 27 постраждалих
08:02
OPINION
Павло Клімкін
Захід опинився перед перспективою двох війн
07:58
На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула жінка, поранений чоловік 
07:47
Оновлено
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, ракетою та з артилерії: 13 людей отримали поранення
07:45
Оновлено
ЗСУ, військові
За минулу добу Сили оборони ліквідували 6 ворожих танків, 41 артсистему та 770 окупантів
07:40
енергетика
За два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України
07:39
Китай
У Китаї під час екскурсії перекинувся саморобний човен: загинули 12 людей
07:16
Оновлено
Іран
Напад Ірану на Ізраїль: реакція світу
07:11
Поставки iPhone у світі в березні впали на 10%, поступившись смартфонам від Samsung
06:47
Представник Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до слів Зеленського про загрозу Ірану й Росії для світу
06:30
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Американські військові повідомили, скільки цілей збили під час нападу Ірану на Ізраїль
05:58
Чорноморський флот РФ
Чорноморський флот Росії втратив третину кораблів від початку повномасштабної війни, – речник ВМС
05:37
школярі, діти
В Ізраїлі відновили роботу освітніх закладів
05:15
конгрес США
Очільники партій у конгресі досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні, – лідер більшості в сенаті Шумер
00:44
полон
У російському полоні перебувають щонайменше 18 журналістів, - правозахисниця
00:14
Дмитро Булах
Керівник Харківського антикорупційного центру каже, що за ним стежать
00:00
Ворог підходить впритул до Часового Яру та намагається обійти Бердичі з півночі: останнє від DeepState
2024, неділя
14 квітня
23:49
Морські дрони SeaBaby
Відтепер українські дрони Sea Baby можуть дістатися будь-куди у Чорному морі
23:30
гроза
На Житомирщині через грозу без світла залишилися 16 населених пунктів
23:24
Ліцей поруч з аеродромом в Гостомелі досі стоїть розбитим
Не можуть знайти кошти на відновлення: ліцей поруч з аеродромом в Гостомелі досі стоїть розбитим, всередині калюжі, пліснява і згарище
23:20
У Кривому Розі виявили тіло 15-річної дівчини біля покинутої будівлі, - ЗМІ
23:11
фейк, розсилка
"Україні загрожує нестача місць під поховання військових": новий російський фейк
22:48
єврейська громада україни
Ізраїль провів засідання військового кабінету: ЗМІ кажуть, що міністри не визначилися з відповіддю на атаку Ірану
22:27
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, чи може Польща прикрити західні області України системами Patriot
22:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
22:05
Володимир Зеленський
"Ізраїль був не наодинці": Зеленський закликав союзників "не заплющувати очі" на російські атаки по Україні
21:58
Олександр Камишін
На закупівлю озброєння Україна в 2024 році має $6 млрд: інформація від Камишіна
21:46
Ексклюзив
Смоленська катастрофа
Чому Росія після авіакатастрофи на Смоленщині не віддає Польщі рештки літака Качинського: версія журналіста Боболовича
21:39
Джеремі Фрімпонг, Баєр- Баварія
"Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини
21:23
Ісаак Герцог
"Це оголошення війни": президент Ізраїлю Герцог про атаку Ірану
21:19
Оновлено
"Ворскла" - "Шахтар" 0:1 (14 квітня 2014 року, Полтава)
"Ворскла" програла "Шахтарю": розклад матчів і трансляцій 24-го туру УПЛ
21:06
Ексклюзив
Трегубов
Будь-яка "нічия" у війні з Росією провокуватиме її йти далі, - майор ЗСУ Трегубов
21:05
У РФ повінь дійшла до Кургану: вода зносить мости
21:03
Огляд
новини Львівщини
Пожежа на ракетному кораблі у Калінінградській області, атака на навчальний авіаційний центр у РФ та "бавовна" у тимчасово окупованому Луганську: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV