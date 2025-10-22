Норвегія надає Україні додаткові $150 млн на закупівлю газу

Про це повідомляє офіційний сайт Норвезького уряду.

Фінансування допоможе покрити потреби у світлі та опаленні для населення, підприємств і критичної інфраструктури в умовах четвертої зими повномасштабної війни.

"Україна знову стоїть перед важкою зимою, а енергопостачання залишається нестабільним. Разом із Європейським Союзом ми посилюємо зусилля, щоб українські родини, бізнеси та установи мали доступ до енергії. Це важливо як для людей, так і для функціонування держави", — заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Кошти будуть спрямовані через Інвестиційну рамкову програму для України (UIF), яка є частиною Ukraine Facility — інструменту ЄС для цивільної підтримки та відбудови України. Це перший випадок, коли Україна отримує допомогу від Норвегії безпосередньо через цей механізм.

"Україні потрібне стабільне енергопостачання, щоб зберігати роботу критичних служб під час війни. Завдяки співпраці з ЄС ми гарантуємо, що кошти підуть на забезпечення енергетичних потреб українців", — наголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Айде.