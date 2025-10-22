Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Норвегія надає Україні додаткові $150 млн на закупівлю газу

Норвегія надає Україні додаткові $150 млн на закупівлю газу

Адріана Муллаянова
22 жовтня, 2025 середа
16:14
Світ уряд Норвегії, Норвегія

Кошти спрямують на забезпечення стабільного електро- та теплопостачання під час зимового періоду у співпраці з Європейським Союзом

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Норвезького уряду.

Фінансування допоможе покрити потреби у світлі та опаленні для населення, підприємств і критичної інфраструктури в умовах четвертої зими повномасштабної війни.

"Україна знову стоїть перед важкою зимою, а енергопостачання залишається нестабільним. Разом із Європейським Союзом ми посилюємо зусилля, щоб українські родини, бізнеси та установи мали доступ до енергії. Це важливо як для людей, так і для функціонування держави", — заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Кошти будуть спрямовані через Інвестиційну рамкову програму для України (UIF), яка є частиною Ukraine Facility — інструменту ЄС для цивільної підтримки та відбудови України. Це перший випадок, коли Україна отримує допомогу від Норвегії безпосередньо через цей механізм.

"Україні потрібне стабільне енергопостачання, щоб зберігати роботу критичних служб під час війни. Завдяки співпраці з ЄС ми гарантуємо, що кошти підуть на забезпечення енергетичних потреб українців", — наголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Айде.

 

Теги:
Новини
Україна
ЄС
газ
Норвегія
допомога Україні
Енергетика
Читайте також:
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
Олександр Алфьоров
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2025 вiвторок
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
Київ
+8.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.52
    Купівля 41.52
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 жовтня
17:56
Збирали донати від імені "Мадяра" й привласнювали: у Києві затримали двох одеситів, один з них - неповнолітній
17:47
Литва прапор
Уряд Литви розірвав угоду з РФ про взаємні поїздки громадян
17:07
Аналітика
стіна дронів
Чи не пізно для Європи бути готовою до оборони до 2030 року?
16:57
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
16:49
винищувач JAS 39 Gripen Demo
Україна підписала зі Швецією угоду про наміри закупити до 150 винищувачів Gripen
16:42
Оновлено
Атака на Київ 22 жовтня 2025 року
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві та області загинули 5 людей, серед них немовля і 12-річна дитина
16:40
З початку доби на фронті відбулося 56 боїв, росіяни здійснили 20 атак на Покровському напрямку
16:20
Режисеру Білоусу обрали запобіжний захід у справі про сексуальне насильство над студентками
16:02
OPINION
Нічого нового. Стандартний Трамп
16:02
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
В усіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 22 жовтня
15:59
Ексклюзив
російська пропаганда
Напряму платять гроші: журналістка Василенко про механізми російської пропаганди в Німеччині
15:47
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
ДБР
Затримано двох військових, які викрали 24 тонни пального з військової частини на Харківщині для продажу
15:25
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремлі не приховують, що російська культура - це особлива спецоперація, - активістка Ситник
15:08
Морські дрони SeaBaby
СБУ представила нове покоління морських дронів "Sea Baby"
14:23
Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані
Сили оборони України вдарили по російських військових об’єктах у Мордовії та Дагестані
14:00
OPINION
Коаліція охочих готується до зустрічі в Лондоні: над чим працюватимуть європейські лідери разом із союзниками
13:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський та перша леді прибули до Норвегії для зустрічі з премʼєр-міністром Стере
13:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Сили ППО знешкодили 333 російських безпілотників і 14 "іскандерів"
12:39
Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні
12:30
мітинг проти мера Труханова
Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
12:01
OPINION
Справа Кудрицького. Влада не відчуває кризи, переслідуючи фахівців
11:31
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Подібні маневри завжди завершуються погано: Цибулько про дії влади в Одесі
11:04
Трамп і Путін
Росія у приватному комюніке США повторила свої умови "мирного врегулювання" в Україні, - Reuters
10:43
Ексклюзив
ворог атакував обʼєкти енергетики
Вночі ворог атакував три обʼєкти енергетики на Чернігівщині, в області продовжують діяти графіки відключень, - ОВА
10:38
автомобіль вʼїхав у ворота Білого дому
У США затримали чоловіка, який автівкою вʼїхав у ворота Білого дому
10:27
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: у приватників долар коштує 42 грн
10:04
OPINION
Війна привчає жити моментом
09:45
Оновлено
Роберт Фіцо
"Кидають вила в можливу угоду": Фіцо каже, що саміту Трампа й Путіна в Будапешті "намагаються завадити"
09:42
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Аналітик Їжак пояснив, чому РФ ставить нездійсненні умови для завершення війни
09:29
РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни, - Зеленський про атаку росіян вночі та вранці 22 жовтня
09:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп заявив, що не хоче даремної зустрічі з Путіним, а ракети Storm Shadow вразили російський хімзавод. Акценти світових ЗМІ 22 жовтня
09:11
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тис. новобранців, то за тиждень Путін оголосить про капітуляцію, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
08:38
Оновлено
електрика - розетки
У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ
08:01
Укуси комарів
В Ісландії вперше виявили комарів через глобальне потепління
08:00
OPINION
Навіщо Лавров розповідає очільнику Ефіопії про "зміну нацистського режиму в Україні"
07:40
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ втратила 2 танки, 12 артсистем та 1050 військових за добу війни в Україні
06:04
КНДР, Північна Корея
КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря
00:45
Дональд Трамп
"Я не хочу марної зустрічі": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо саміту з Путіним
00:07
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
"Барселона" розтрощила "Олімпіакос" Яремчука у Лізі чемпіонів. Результати й розклад матчів 3-го туру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV