Зеленський відправився з візитом у Швецію

Адріана Муллаянова
22 жовтня, 2025 середа
09:19
Світ Володимир Зеленський

У середу, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідає Швецію, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт шведського уряду.

Під час зустрічі прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та президент України Володимир Зеленський планують обговорити російську агресію проти України та питання оборонного партнерства між Україною і Швецією.

До обговорення долучаться: міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністр освіти й інтеграції Сімона Мохамссон.

  • 21 жовтня Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами та активізацію переговорів щодо систем ППО і ракетного озброєння, а також підкреслив важливість дипломатії та міжнародної підтримки для безпеки України.
Новини
Україна
Швеція
Володимир Зеленський
Київ
