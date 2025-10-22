Зеленський відправився з візитом у Швецію

Про це повідомляє офіційний сайт шведського уряду.

Під час зустрічі прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та президент України Володимир Зеленський планують обговорити російську агресію проти України та питання оборонного партнерства між Україною і Швецією.

До обговорення долучаться: міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністр освіти й інтеграції Сімона Мохамссон.