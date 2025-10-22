Зеленський відправився з візитом у Швецію
У середу, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідає Швецію, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном
Про це повідомляє офіційний сайт шведського уряду.
Під час зустрічі прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та президент України Володимир Зеленський планують обговорити російську агресію проти України та питання оборонного партнерства між Україною і Швецією.
До обговорення долучаться: міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністр освіти й інтеграції Сімона Мохамссон.
- 21 жовтня Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами та активізацію переговорів щодо систем ППО і ракетного озброєння, а також підкреслив важливість дипломатії та міжнародної підтримки для безпеки України.
