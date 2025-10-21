Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Зеленський: що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну

Зеленський: що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну

Адріана Муллаянова
21 жовтня, 2025 вiвторок
20:29
Війна з Росією Володимир Зеленський

Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами та активізацію переговорів щодо систем ППО і ракетного озброєння, а також підкреслив важливість дипломатії та міжнародної підтримки для безпеки України

Зміст

Про це президент України Володимир Зеленський доповів у своєму вечірньому зверненні.

"Буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Це фактично частина гарантій безпеки для держави й усіх наших людей", — зазначив він.

Президент наголосив, що Україна залишається готовою до дипломатичного завершення війни. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сторони домовилися про можливість діалогу "на лінії, яка є зараз".

"Лінія фронту може бути початком дипломатії. Але Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії", - сказав Зеленський.

Він додав, що саме далекобійна зброя змушує Росію розглядати можливість завершення війни.

"Що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну. Дискусія про "томагавки" виявилася сильною інвестицією в дипломатію – ми змусили Росію показати, що "томагавки" – це саме та карта, на яку вони зважають", — підкреслив президент.

Україна, за його словами, продовжить переговори з європейськими та американськими партнерами щодо посилення систем ППО та отримання ракет до них. Зокрема, готується контракт зі США на постачання систем Patriot.

Також Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом щодо енергетичної допомоги Україні.

"Ми домовилися про нові кроки на підтримку нашої держави та спільної безпеки у Європі", - йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що потрібне принципове рішення щодо російських активів – використання заради захисту України.

"Ми будемо наполягати, що Росія не повинна відчувати навіть відсотка безкарності. 19-й пакет санкцій потрібен", - додав Зеленський.

  • 21 жовтня повідомлялось, що 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії досі під питанням через позицію Словаччини, водночас Угорщина підтвердила, що не планує його блокувати.
