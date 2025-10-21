Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти РФ, – МЗС

Про це повідомляє Euractiv.

"Міністри також сьогодні чітко заявили, що після 19-го пакету нам слід працювати над наступним пакетом. Він не буде останнім", – зазначила Кая Каллас, головний дипломат ЄС, на пресконференції в понеділок.

Запропонований Єврокомісією минулого місяця, 19-й пакет санкцій передбачає поступову відмову ЄС від закупівель російського зрідженого природного газу до січня 2027 року, що є швидшим кроком порівняно з іншою забороною, яка ще розглядається. Пакет також спрямований проти компаній в Індії та Китаї, підозрюваних у допомозі Росії обходити санкції, та проти тіньового флоту російських танкерів, які уникають західних обмежень цін на нафту.

Австрія зняла свої застереження щодо пакета в п’ятницю, і посли ЄС продовжать обговорення сьогодні ввечері. Європейські лідери планують чинити тиск на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, щоб він зняв своє вето, під час зустрічі в Брюсселі в четвер. Фіцо пов’язує своє блокування з політикою ЄС щодо відмови від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння і, ймовірно, вимагатиме поступок.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто спростував чутки про можливе блокування пакета, заявивши: "У нас немає такого плану, щоб це заблокувати. Нам вдалося вжити всіх тих заходів, які суперечили б нашим національним інтересам". Водночас він назвав санкційну політику ЄС провальною, зазначивши: "Я не беру участі в божевільних речах", маючи на увазі дискусії про нові санкції.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна запропонував розглянути тарифи на імпорт російської нафти як частину майбутніх заходів, оскільки вони не потребують одностайного схвалення 27 країн-членів. "У нас все ще забагато країн, які споживають багато російської енергії", – підкреслив він, висловивши сподівання на досягнення угоди щодо 19-го пакету до четверга.