Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ ЄС обмежить пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні: FT пише, що Угорщина зняла вето

ЄС обмежить пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні: FT пише, що Угорщина зняла вето

Марія Науменко
7 жовтня, 2025 вiвторок
08:50
Світ шенгенська віза шенген

Країни Європейського Союзу погодилися запровадити нові обмеження на поїздки російських дипломатів у межах Шенгенської зони у відповідь на серію актів саботажу, до яких, за даними розвідок, причетні шпигуни, які працювали під дипломатичним прикриттям

Зміст

Про це пише The Financial Times.

Розвідувальні служби ЄС заявляють, що російські шпигуни, які видають себе за дипломатів, часто керують активами або операціями за межами країн, що їх приймають, щоб краще уникнути контррозвідувального спостереження.

"Вони призначені в одне місце, але працюють в іншому, – сказав високопоставлений дипломат ЄС, посилаючись на звіти розвідки. - Розвідслужби приймаючої країни знають, чим вони займаються, але якщо вони перетинають кордон, цій країні може бути складніше стежити за ними".

Згідно з новими правилами, представники РФ, акредитовані в одній із європейських столиць, повинні будуть заздалегідь повідомляти про свої поїздки за межі країни перебування.

Ця ініціатива є частиною нового пакету санкцій, що розробляється Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

За словами двох джерел, його ухвалення стало можливим після того, як Угорщина — остання країна, що блокувала рішення, — зняла своє вето.

Водночас, за даними видання, затвердження обмежень може затриматися через позицію Австрії. Відень наполягає на включенні до пакета пункту, який скасовує санкції щодо активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою. Цей крок, як стверджує австрійська сторона, має компенсувати збитки банку Raiffeisen, понесені у Росії.

  • Раніше повідомлялось, що Європейський Союз готується посилити правила видачі віз для громадян Росії після багаторічного тиску з боку країн на його східному кордоні.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Угорщина
Війна з Росією
Шенгенська зона
підтримка України
санкції ЄС проти Росії
Дипломатія
Київ панорама
Автор Зіновія Воронович
2 жовтня, 2025 четвер
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
Автор Дар'я Тарасова
6 жовтня, 2025 понедiлок
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці вибухи, на АЗС відсутній бензин
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Автор Марина Клюєва
5 жовтня, 2025 неділя
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
09:41
Оновлено
Атака РФ в ніч на 7 жовтня: в Херсоні є загиблий, в Харкові, Сумах та на Полтавщині — влучання
09:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
09:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок
09:14
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 88 зі 152 ворожих безпілотників
08:30
Інтерв’ю
воїн З АК Сіджик
"Бахмут був моїм особистим переломним моментом": воїн 3 армійського корпусу Сіджик
08:20
Оновлено
За добу на фронті відбулось 193 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Ексклюзив
Ангела Меркель
Виправдовується за гріхи: журналіст Хотин про заяви Меркель щодо причин початку війни в Україні
08:05
OPINION
Зброя Росії: як зупинити потік компонентів від партнерів України
07:43
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна - Іспанія: де та коли дивитися матч молодіжної збірної у 1/8 фіналу ЧС-2025
07:15
втрати окупантів
За добу війни в України РФ втратила 3 танки, 29 артсистем і 1020 військових
06:34
Сенат США
Шатдаун триває: сенат США знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду
06:15
OPINION
Боротьба за святині. Хто тримає українські лаври й чому держава досі не спромоглася їх повернути
06:03
Віктор Орбан
Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС
00:53
москва, кремль
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО, - Кубілюс
00:07
Трамп на даху
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні
2025, понедiлок
6 жовтня
23:23
Дмитро Медведєв
Медведєв висміяв Макрона через відставку уряду та згадав про 1814 рік
22:48
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон доручив премʼєру Франції Лекорню, який подав у відставку, провести останні переговори для виходу з кризи
22:40
Ангела Меркель
Меркель назвала Польщу та країни Балтії опосередковано винними у повномасштабній агресії РФ проти України
22:29
Пресреліз
BookForum-2025
Яким був Львівський BookForum 2025: підсумки
22:14
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен звинуватила РФ у порушенні Гельсінських домовленостей
21:58
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Є ознаки, що Україна вже запускає ракети "Фламінго" у бік РФ, - генерал Маломуж
21:38
Оновлено
Володимир Зеленський
"Якщо очільники на місцях не можуть подолати проблеми, щодо них будуть рішення": Зеленський провів енергетичну Ставку
21:12
Ізраїль депортував Ґрету Тунберґ і понад 170 активістів, що намагались прорвати блокаду Гази
21:03
Ексклюзив
Олексій Кучеренко
В Україні можуть бути обмеження в подачі газу, але населення це не торкнеться, - нардеп Кучеренко
20:53
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога, - офіцер Іллєнко
20:50
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
"Щоб захиститися від російських безпілотників, ми повинні навчитися в українців", - єврокомісар з оборони Кубілюс
20:38
Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії
20:07
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Корупція та майнінг": експерт з енергетики Омельченко пояснив, навіщо Лукашенку друга АЕС у Білорусі
20:01
Ексклюзив
Нобелівська премія
Інтрига зберігається: Огризко припустив, чи отримає Трамп Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
У митрополії МПвУ почалася "пєрєстройка"?
19:52
Володимир Зеленський та Інга Ругінене
Нова прем'єрка Литви здійснила перший закордонний візит до України та зустрілася із Зеленським
19:46
Ексклюзив
Тарас Загородній
Заявою про супутники ми нагадуємо США, що війна з Китаєм уже йде, - політтехнолог Загородній
19:19
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Залишилось не так багато партнерів, які ставляться скептично до використання заморожених активів РФ", - Зеленський
19:12
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Уряд підтримав зміни до держбюджету-2025: на оборону додатково спрямують 324,7 млрд грн
18:59
Іллінойс і Чикаго подали позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії
18:46
Литва прапор
Литва не скасовуватиме санкції проти РФ, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, — прем'єрка Ругінене
18:39
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Застосовували не тільки дрони": Зеленський уникнув прямої відповіді на запитання про удари ракетами "Фламінго" по РФ
18:22
Ексклюзив
Володимир Огризко
Це не роки, а місяці: Огризко про стратегію тиску на Путіна
18:07
"Ворог знищив дві трансформаторні підстанції": Терехов попередив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за роки війни
18:05
Ексклюзив
підтримка ХАМАС
ХАМАС "підкорегував" арабським країнам плани налагодження стосунків з Ізраїлем, - політолог-міжнародник Алі
Більше новин
