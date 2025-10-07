ЄС обмежить пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні: FT пише, що Угорщина зняла вето
Країни Європейського Союзу погодилися запровадити нові обмеження на поїздки російських дипломатів у межах Шенгенської зони у відповідь на серію актів саботажу, до яких, за даними розвідок, причетні шпигуни, які працювали під дипломатичним прикриттям
Про це пише The Financial Times.
Розвідувальні служби ЄС заявляють, що російські шпигуни, які видають себе за дипломатів, часто керують активами або операціями за межами країн, що їх приймають, щоб краще уникнути контррозвідувального спостереження.
"Вони призначені в одне місце, але працюють в іншому, – сказав високопоставлений дипломат ЄС, посилаючись на звіти розвідки. - Розвідслужби приймаючої країни знають, чим вони займаються, але якщо вони перетинають кордон, цій країні може бути складніше стежити за ними".
Згідно з новими правилами, представники РФ, акредитовані в одній із європейських столиць, повинні будуть заздалегідь повідомляти про свої поїздки за межі країни перебування.
Ця ініціатива є частиною нового пакету санкцій, що розробляється Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
За словами двох джерел, його ухвалення стало можливим після того, як Угорщина — остання країна, що блокувала рішення, — зняла своє вето.
Водночас, за даними видання, затвердження обмежень може затриматися через позицію Австрії. Відень наполягає на включенні до пакета пункту, який скасовує санкції щодо активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою. Цей крок, як стверджує австрійська сторона, має компенсувати збитки банку Raiffeisen, понесені у Росії.
- Раніше повідомлялось, що Європейський Союз готується посилити правила видачі віз для громадян Росії після багаторічного тиску з боку країн на його східному кордоні.
