Брюссель рекомендуватиме жорсткіші правила видачі віз для росіян, - Politico

Про це пише Politico.

Коли представлять нові рекомендації?

Представник Єврокомісії повідомив виданню, що нові рекомендації для країн ЄС, які мають оприлюднити наприкінці року, передбачатимуть жорсткіші обмеження на видачу віз росіянам та громадянам інших "ворожих держав".

Два європейських дипломати з країн, що межують з Росією, заявили, що їхні уряди роками лобіювали в Брюсселі ухвалення таких рекомендацій, а один з дипломатів назвав їх давно запізнілими.

Фокус на безпеку і нові виклики

За словами представника Єврокомісії, майбутня загальноєвропейська стратегія, яку планують оприлюднити в грудні, не встановлюватиме обов'язкових правил, а скоріше надаватиме загальні рекомендації, зокрема більш жорсткі критерії для в’їзду росіян до ЄС.

План частково "буде зосереджений на вирішенні нових викликів, зокрема тих, що пов'язані з ризиками для безпеки". Рекомендації, які наразі перебувають на стадії обговорення, не пов'язані з можливою забороною на видачу віз, яка розглядається як частина наступного пакету санкцій ЄС проти Росії.

Різниця у національних підходах

У виданні нагадали, що ЄС розірвав угоду про спрощення візового режиму з Росією у вересні 2022 року після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Це зробило процес подання заявок на отримання віз дорожчим і складнішим.

Однак видача віз залишається відповідальністю окремих країн-членів. Це означає, що виконавча влада Єврокомісії не може накласти повну заборону на в'їзд росіян до блоку.

Як наслідок, національна політика суттєво відрізняється: деякі країни, такі як Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія та Литва, блокують або суворо обмежують видачу віз росіянам, за винятком особливих випадків; тоді як інші, зокрема Угорщина, Франція, Іспанія та Італія, продовжують надавати їм візи більш ліберально.