Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Брюссель рекомендуватиме жорсткіші правила видачі віз для росіян, - Politico

Катерина Ганжа
13 вересня, 2025 субота
13:29
Світ

Європейський Союз готується посилити правила видачі віз для громадян Росії після багаторічного тиску з боку країн на його східному кордоні

Зміст

Про це пише Politico.

Коли представлять нові рекомендації? 

Представник Єврокомісії повідомив виданню, що нові рекомендації для країн ЄС, які мають оприлюднити наприкінці року, передбачатимуть жорсткіші обмеження на видачу віз росіянам та громадянам інших "ворожих держав".

Два європейських дипломати з країн, що межують з Росією, заявили, що їхні уряди роками лобіювали в Брюсселі ухвалення таких рекомендацій, а один з дипломатів назвав їх давно запізнілими.

Фокус на безпеку і нові виклики 

За словами представника Єврокомісії, майбутня загальноєвропейська стратегія, яку планують оприлюднити в грудні, не встановлюватиме обов'язкових правил, а скоріше надаватиме загальні рекомендації, зокрема більш жорсткі критерії для в’їзду росіян до ЄС.

План частково "буде зосереджений на вирішенні нових викликів, зокрема тих, що пов'язані з ризиками для безпеки". Рекомендації, які наразі перебувають на стадії обговорення, не пов'язані з можливою забороною на видачу віз, яка розглядається як частина наступного пакету санкцій ЄС проти Росії.

Різниця у національних підходах

У виданні нагадали, що ЄС розірвав угоду про спрощення візового режиму з Росією у вересні 2022 року після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Це зробило процес подання заявок на отримання віз дорожчим і складнішим.

Однак видача віз залишається відповідальністю окремих країн-членів. Це означає, що виконавча влада Єврокомісії не може накласти повну заборону на в'їзд росіян до блоку.

Як наслідок, національна політика суттєво відрізняється: деякі країни, такі як Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія та Литва, блокують або суворо обмежують видачу віз росіянам, за винятком особливих випадків; тоді як інші, зокрема Угорщина, Франція, Іспанія та Італія, продовжують надавати їм візи більш ліберально.

  • Раніше Юлія Навальна заявила в соцмережі X, що повна заборона видачі туристичних віз громадянам Росії в рамках нового санкційного пакета ЄС "стане серйозною помилкою". Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця нагадав, що понад 65% росіян підтримують війну.
Тарифи на електроенергію
Автор Зіновія Воронович
12 вересня, 2025 п'ятниця
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
Джоан Роулінґ
Автор Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
Куп'янськ
Автор Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
2025, субота
13 вересня
14:05
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами вдень 13 вересня: куди вони рухаються
13:49
Заступник очільника МЗС Польщі Марцін Босацький на Радбезі ООН
Вторгнення російських дронів до Польщі було навмисним, це не помилка, - Босацький у Радбезі ООН
13:30
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську підрозділи ворога перебувають в тактичному глухому куті, - військовий експерт Кевлюк
13:26
МЗС: Україна розраховує на участь Мексики, Перу та Еквадору в поверненні українських дітей, депортованих Росією
13:17
Співак Melovin проходить лікування у психіатричній лікарні: яка причина
12:34
Ексклюзив
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Через проблеми з водою взимку на Донецьк може чекати комунальна катастрофа, - Андрющенко
12:27
G7
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на Росію
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
США пообіцяли захист території НАТО, а Данія, Франція та Німеччина нададуть винищувачі для охорони східного кордону альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
12:00
Огляд
антидронові патрони
Врятувати від БпЛА і допомогти стримати російський наступ: як і для чого в Україні створили спеціальні антидронові патрони
11:54
тіньовий флот росії
У російському порту Приморськ дронами СБУ пошкоджено два танкери "тіньового флоту", - Reuters
11:45
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс
10:05
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Росію поступки не зупинять, - польський дипломат Ціхоцький
09:39
ППО, ЗСУ
Сили ППО знешкодили 137 зі 164 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:29
Свириденко зустрілася із принцем Гаррі під час його візиту до Києва: говорили про реабілітацію та відновлення ветеранів
09:10
Анонс
BookForum-2025
Яким буде Львівський BookForum-2025: все про подію
08:53
Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
08:30
Огляд
Оверсинкінг, хлопець на ім’я Календар і коротка історія музики – 5 книг, де вчать жити тут і зараз
08:14
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 183 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:00
Огляд
"Побачити" сцену на дотик: як театр стає доступним для незрячих глядачів
07:57
OPINION
Страх перед Росією у НАТО - набагато серйозніший, ніж здоровий глузд
07:51
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 39 артсистем і 4 танки
07:35
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Ми можемо бути вимушені розпочати справжню війну в Москві, - пастор і політик Бернс
07:29
Партизани розвідали оборонний завод у Смоленській області РФ, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні
07:15
Огляд
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті
07:08
землетрус
Землетрус магнітудою 7,1 стався біля східного узбережжя Камчатки
06:43
Україна Польща
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: деталі
06:41
OPINION
Донецька область - пріоритет: окупанти намагаються активізувати наступ, ЗСУ дають відсіч
06:06
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: куди рухаються дрони
00:43
Прапор США
США запропонують країнам G7 створити правовий механізм для конфіскації заморожених активів РФ, - Bloomberg
2025, п'ятниця
12 вересня
23:47
Рубіжне
Волонтери евакуювали з Рубіжного на Донеччині останнього жителя
22:41
Куп'янськ
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
22:30
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане, - пастор і політик Бернс
22:20
гриби
Погода на вихідні: прогноз від Наталки Діденко
22:09
санкції проти Росії
Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії
21:48
мобільний зв'язок
Генштаб не виключає можливості відключень інтернету під час тривоги, - ЗМІ
21:15
Зеленський
"Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана ": Зеленський провів Ставку
21:12
Ексклюзив
ЄС ППО
Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі
20:55
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з українськими ветеранами
20:45
У Дії попередили про тимчасове призупинення роботи послуги єВідновлення
20:32
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников
Більше новин
