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Норвегія надасть Україні запчастини до вертольотів Sea King

9 липня, 2024 вiвторок
12:53
Світ вертольоти Sea King

У вівторок, 9 липня, міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам оголосив про передачу Україні запчастин для гелікоптерів Sea King

Зміст

Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

"Для Норвегії, як одного з ключових членів Коаліції морських сил і засобів, важливо, щоб Україна швидко розбудовувала свою берегову охорону та морські сили", - наголосив Грам.

За його словами Sea King - це застарілий тип вертольотів, до яких складно отримати запчастини. Такі апарати перебували на озброєнні норвезьких збройних сил з 1973 по 2023 рік, а зараз їх замінили на SAR Queen. 

Гелікоптери Sea King були передані Україні раніше Німеччиною та Великою Британією (шість і три відповідно) і є важливим елементом морської оборони. Запчастини, які надає Норвегія, забезпечать безперебійну роботу цих гелікоптерів та підвищать їхню ефективність, надаючи Україні додаткові можливості для контролю та захисту морського простору.

"Морська галузь і Чорне море мають ключове стратегічне значення для України, - зазначив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. - Я дуже радий, що запасні частини для Sea King можуть стати в пригоді Україні, яка розбудовує свою берегову охорону".

  • 12 червня міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що країна виділить 240 млн євро для України на заходи з протиповітряної оборони.
Теги:
Україна
Норвегія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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