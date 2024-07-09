Норвегія надасть Україні запчастини до вертольотів Sea King
У вівторок, 9 липня, міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам оголосив про передачу Україні запчастин для гелікоптерів Sea King
Про це йдеться на сайті норвезького уряду.
"Для Норвегії, як одного з ключових членів Коаліції морських сил і засобів, важливо, щоб Україна швидко розбудовувала свою берегову охорону та морські сили", - наголосив Грам.
За його словами Sea King - це застарілий тип вертольотів, до яких складно отримати запчастини. Такі апарати перебували на озброєнні норвезьких збройних сил з 1973 по 2023 рік, а зараз їх замінили на SAR Queen.
Гелікоптери Sea King були передані Україні раніше Німеччиною та Великою Британією (шість і три відповідно) і є важливим елементом морської оборони. Запчастини, які надає Норвегія, забезпечать безперебійну роботу цих гелікоптерів та підвищать їхню ефективність, надаючи Україні додаткові можливості для контролю та захисту морського простору.
"Морська галузь і Чорне море мають ключове стратегічне значення для України, - зазначив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. - Я дуже радий, що запасні частини для Sea King можуть стати в пригоді Україні, яка розбудовує свою берегову охорону".
- 12 червня міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що країна виділить 240 млн євро для України на заходи з протиповітряної оборони.
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