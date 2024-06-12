Норвегія виділить 240 млн євро на ППО для України
Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що країна виділить 240 млн євро для України на заходи з протиповітряної оборони
Про це повідомила пресслужба дипломатичного відомства Норвегії у Х.
"Норвегія виділить 240 млн євро на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить 125 млн євро на цю співпрацю", - йдеться у повідомленні.
- Норвезький парламент Стортинг одноголосно підтримав довгостроковий план розвитку збройних сил країни, який передбачає збільшення фінансування оборонних витрат до 140 млрд євро до 2036 року.
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