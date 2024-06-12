Норвегія виділить 240 млн євро на ППО для України

Про це повідомила пресслужба дипломатичного відомства Норвегії у Х.

"Норвегія виділить 240 млн євро на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить 125 млн євро на цю співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Norway will contribute € 240 M to air defense measures for Ukraine. Today, ???????? confirmed that it, together with????????,???????? and ????????, will finance re-procurement of a Patriot system so that 100 Patriot missiles can be quickly donated to ????????. ???????? will contribute € 125 M to this cooperation. pic.twitter.com/4FcYshHHBy — Norway MFA (@NorwayMFA) June 11, 2024