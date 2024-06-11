Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Парламент Норвегії підтримав фінансування оборони на 140 млрд євро до 2036 року

Парламент Норвегії підтримав фінансування оборони на 140 млрд євро до 2036 року

11 червня, 2024 вiвторок
17:55
Світ Норвегія

Норвезький парламент Стортинг одноголосно підтримав довгостроковий план розвитку збройних сил країни, який передбачає збільшення фінансування оборонних витрат до 140 млрд євро до 2036 року

Зміст

Про це повідомляє NHK.

Відповідно до схваленого плану, Норвегія до 2036 року витратить близько 140 млрд євро (1,635 трильйона норвезьких крон) на оборонні цілі. Така сума є більшою на 611 крон за бюджет, який планували до цього.

Видання зауважує, таке рішення парламенту Норвегії доповнює представлену у квітні пропозицію заходами закупівлі шести замість п’яти підводних човнів, додаткової системи ППО дального радіусу дії для Осло та покращення пенсійних умов, які повинні збільшити набір військових.

Водночас Стортинг вимагатиме від уряду Норвегії щорічно надавати звіти про стан і процес виконання плану. Також зазначається, що в країні стане більше військовозобов’язаних, призовників і резервистів, а норвезьке військо збільшиться з однієї до трьох бригад.

  • 2 квітня уряд Норвегії оголосив про наміри збільшити кількість призовників до армії з 9 до 13,5 тисяч до 2036 року на тлі війни РФ проти України.
  • 5 квітня уряд Норвегії оприлюднив новий довгостроковий оборонний план, який передбачає збільшення витрат на армію майже вдвічі протягом наступних 12 років на тлі війни РФ проти України.
Теги:
Норвегія
Військові новини
Читайте також:
10 червня, 2024 понедiлок
Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на фронті
10 червня, 2024 понедiлок
У Баренцовому морі горить російський військовий корабель "Адмірал Левченко", - ВМС ЗСУ
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
9 червня, 2024 неділя
"Нас дурять". Російським полоненим провели екскурсію по місцях прильотів у Харкові
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
11 червня
18:27
Росіяни посилили оборону Кримського моста, - моніторингова група
18:21
Фільм "Епізоди: Україна на Мундіалі" про збірну на Чемпіонаті світу - 2006 з'явився на Netflix 
18:19
Ексклюзив
російська бомба КАБ
Аналогічні КАБ західні авіабомби та радянські запаси: у Defense Express порівняли можливості України та РФ
18:10
Скинув вибухівку з БПЛА на цивільних: військовому РФ оголосили підозру в порушенні законів війни
18:06
світло
Графіки відключень світла 12 червня діятимуть по всій Україні
18:02
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Довбик може стати футболістом "Мілана"
17:31
Вдягала Зеленського та Тіну Кароль: на війні загинула стилістка і військовослужбовиця Шура Ялта Рязанцева
17:23
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ планує завезти на ТОТ Запорізької області 50 тис. росіян, ОВА заявила про геноцид українців
17:21
окупант
Ворог підтягує резерви, - Синєгубов розповів про передислокацію російських військ на Харківщині
17:07
Енріке Кармо
Бразильці відмовились продати "Шахтарю" 17-річного півзахисника
17:04
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 69 боєзіткнень: які напрямки найгарячіші
17:00
Дональд Трамп
У палаті представників США створюють "групу реагування" на випадок обрання Трампа президентом, - Politico
16:57
Ексклюзив
Карта бойових дій: Вовчанськ
Росіяни намагаються поновити втрачені позиції: заступник комбата ударних БПЛА про ситуацію на Харківщині
16:48
Еммануель Макрон
Незалежно від результатів парламентських виборів: Макрон виключив можливість своєї відставки
16:42
Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України
Молдова - Україна: букмекери дали прогноз на фінальний матч збірної перед Євро-2024
16:30
Аналітика
Андрій Єрмак та Дарія Зарівна
Хто відповідає за провали Офісу Президента в інфопросторі
16:25
поранений окупант
Партизани розсекретили інформацію про поранених російських військових з 36-ї ОМСБр
16:24
Очолив катівню на ТОТ Луганщини, імітував розстріли полонених: екскерівника колонії підозрюють у воєнному злочині
16:24
OPINION
Ірина Федорів
Медведчук програв суд. Чому зрадників з адвокатури доводиться вибивати поштучно?
16:17
Метро "Деміївська" (Київ"
Київський метрополітен спрогнозував терміни відновлення руху з Деміївської до Либідської
16:05
Spotify
Spotify представить дорожчу преміум-підписку з 40% націнкою: які переваги
15:58
Радослав Сікорський
РФ може тримати близько сотні тактичних ядерних боєголовок у Калінінградській області, - МЗС Польщі
15:50
військовий квиток, мобілізація
Зеленського закликали зберегти відстрочку чоловікам, які доглядають за людьми з інвалідністю ІІ групи
15:49
Зеленський провів зустрічі з президентом та канцлером Німеччини: обговорили Саміт миру та ситуацію на фронті
15:45
пенсіонери
Окупанти завозять на ТОТ активістів "Единой России" для збору даних про пенсіонерів, - Спротив
15:44
Партнерський матеріал
Війна та сімейне право в Україні: адвокатка розповіла, які зміни відбулись у процедурі розлучення після повномасштабного вторгнення та оголошення мобілізації
15:41
"Епіцентр". Херсон
Росіяни пошкодили або знищили майже 29 тис. цивільних об'єктів на Херсонщині
15:39
"Є медична таємниця": ведучий В'ячеслав Соломка прокоментував відпочинок в Іспанії
15:39
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист біженцям з України до березня 2026 року
15:34
Володимир Зеленський
Настав час, коли союзники мають дати Україні зброю, щоб викинути росіян, - Зеленський
15:26
Ексклюзив
окупанти в Криму
Найближчими днями може відбутися різка активізація РФ на двох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов
15:06
На війні загинув квір-артист і художник Артур Сніткус
15:04
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 млн євро на компенсації за знищене Росією житло
15:03
Маріуполь
Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі
14:55
Новини компаній
Залізна руда у контейнерах
 Полтавський ГЗК прокоментував клопотання прокуратури про заборону використання вагонів підприємства
14:42
Саміт ЄС, Олаф Шольц
"Ми не послабимо нашу підтримку України", - Шольц надіслав меседж Путіну
14:30
Після удару РФ по друкарні в Харкові українці замовили вчетверо більше книжок Vivat
14:30
Поліція
На Київщині затримали водійку, яка збила двох дітей і втекла
14:24
Новини компаній
TAS Group
Незважаючи на виклики війни, група ТАС демонструє розвиток: оптимізація процесів, пошук нових ринків та інноваційних рішень
14:23
В авіакатастрофі загинув віцепрезидент Малаві та ще 9 людей: пошуки літака тривали понад добу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV