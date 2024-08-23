Норвегія профінансує виробництво своїх артилерійських снарядів в Україні
Норвегія профінансує виробництво в Україні артилерійських снарядів, розроблених норвезькою компанією Nammo
Про це йдеться на сайті норвезького уряду.
Компанія Nammo уклала угоду, яка дозволяє українській оборонній компанії налагодити виробництво 155-мм артилерійських снарядів за її технологіями.
"Наразі Норвегія робить свій внесок, надаючи боєприпаси зі своїх запасів і безпосередньо з промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїм досвідом з Україною. Це означає, що українські війська зможуть швидше отримувати боєприпаси", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Кошти на передачу Nammo технологій та досвіду Україні виділив уряд Норвегії. Фінансування пройде в межах програми Nansen.
"Багато зусиль було докладено для розробки і сертифікації ефективних боєприпасів, придатних для серійного виробництва, і компанія Nammo інвестувала час і гроші у технології і досвід, які тепер можуть бути передані Україні", - зазначив генеральний директор компанії Nammo Мортен Брандцег.
- Уряд Норвегії виділив 7,4 мільйона доларів для програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
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