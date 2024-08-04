Норвегія виділила $7,4 млн на програми ЮНІСЕФ в Україні
Уряд Норвегії виділив 7,4 мільйона доларів для програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
Про це повідомили в Мінреінтеграції.
Зазначається, що збільшення фінансування програм ЮНІСЕФ в Україні дасть змогу і надалі оперативно надавати життєво необхідну допомогу українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим внаслідок збройної агресії РФ.
У Мінреінтеграції підкреслили, що Норвегія є п’ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні.
"Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії", - додали у Міністерстві.
- До того ж нещодавно Норвегія виділила 1 мільярд крон (92,69 мільйона доларів) на підтримку України у сфері протиповітряної оборони.
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