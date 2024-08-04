Норвегія виділила $7,4 млн на програми ЮНІСЕФ в Україні

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Зазначається, що збільшення фінансування програм ЮНІСЕФ в Україні дасть змогу і надалі оперативно надавати життєво необхідну допомогу українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим внаслідок збройної агресії РФ.

У Мінреінтеграції підкреслили, що Норвегія є п’ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні.

"Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії", - додали у Міністерстві.