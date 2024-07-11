Норвегія виділить $92,7 млн на посилення ППО для України
Норвегія виділить 1 мільярд крон (92,69 мільйона доларів) на підтримку України у сфері протиповітряної оборони
Про це на саміті НАТО заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, пише Reuters.
"Українці потребують більшої протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет", - сказав міністр.
Нагадаємо, що вчора, 10 липня, норвезький прем’єр повідомив, що його країна вирішила передати Україні 6 літаків F-16. Постачання винищувачів має відбутися у цьому році.
Що відомо про саміт НАТО
75-й саміт Північноатлантичного альянсу проходить 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.
27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.
Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.
У проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".
Президент України Володимир Зеленський 9 липня також прибув на Саміт НАТО у Вашингтон. Крім того, Зеленський 10 і 11 липня у Вашингтоні зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн НАТО.
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