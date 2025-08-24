Норвегія спрямує близько $700 млн на посилення української ППО системами Patriot

Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

"Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо Україну потужними системами протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в боротьбі за захист країни і цивільного населення від російських повітряних атак", – заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Норвегія та Німеччина спільно профінансують дві системи Patriot, включаючи необхідні ракети до них. Окрім того, Норвегія сприятиме закупівлі радіолокаційних станцій протиповітряної оборони від німецького виробника Hensoldt, а також систем протиповітряної оборони від норвезької компанії Kongsberg.

"Системи протиповітряної оборони також мають вирішальне значення для захисту військових підрозділів та інфраструктури. Зараз ми разом з Німеччиною посилюємо наші зусилля", – заявив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.