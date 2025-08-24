Норвегія спрямує близько $700 млн на посилення української ППО системами Patriot
Норвегія виділить близько 700 млн доларів на посилення протиповітряної оборони України системами Patriot. Постачання відбувається спільно з Німеччиною та включає дві батареї систем разом із ракетами
Про це йдеться на сайті норвезького уряду.
"Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо Україну потужними системами протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в боротьбі за захист країни і цивільного населення від російських повітряних атак", – заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
Норвегія та Німеччина спільно профінансують дві системи Patriot, включаючи необхідні ракети до них. Окрім того, Норвегія сприятиме закупівлі радіолокаційних станцій протиповітряної оборони від німецького виробника Hensoldt, а також систем протиповітряної оборони від норвезької компанії Kongsberg.
"Системи протиповітряної оборони також мають вирішальне значення для захисту військових підрозділів та інфраструктури. Зараз ми разом з Німеччиною посилюємо наші зусилля", – заявив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.
- Минулого тижня уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 млн доларів для закупівлі імпортного природного газу в межах підготовки до опалювального сезону.
