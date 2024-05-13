Нова Пошта відкрила перші два відділення в Британії

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Таким чином Велика Британія стала вже 13-ю європейською країною, у якій Нова пошта відкрила два відділення та запустила кур’єрську доставку.

Термін доставки з України у Велику Британію - від 5 днів.

"Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost. Усе це ми робимо, аби в українців був зручний і швидкий сервіс доставки, до якого вони звикли вдома", - заявив співвласник групи компаній NOVA В'ячеслав Климов.

У Лондоні компанія відкрила одразу два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг. Вони працюють щодня за адресами:

поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.

вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення становитиме:

документи до 1 кг — 900 грн

посилки до 2 кг – 950 грн

посилки до 10 кг – 1500 грн

посилки до 30 кг – 2500 грн

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, а за кожні 100 кг посилки +250 грн.

На відкриття завітав тимчасово виконуючий обов'язки посла України у Великій Британії Едуард Фесько і став почесним гостем, який першим відправив в Україну вітальну листівку.