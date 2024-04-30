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В Іспанії відкрилося перше відділення Нової пошти

30 квітня, 2024 вiвторок
14:44
Світ Nova Post в Барселоні

Компанія Nova Post відкрила своє перше відділення в іспанському місті Барселона: термін доставки посилок з України - від 8 днів

Про це інформує компанія у пресрелізі.

Вказано, що відділення розташоване  за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Воно працює щодня та приймає відправлення до 100 кг. 

Вартість доставки з України в відділення Іспанії становитиме:  

  • документи до 1 кг - 1000 грн
  • посилки до 2 кг – 1050 грн
  • посилки до 10 кг – 1700 грн
  • посилки до 30 кг – 3000 грн
  • вантажі від 30 до 1 000 кг – 120 грн за кожен кілограм

Адресне обслуговування запрацює у травні: тоді кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Цю послугу необхідно буде оплатити додатково: +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.

У компанії додали, що Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post.

"Відкриття першого відділення в Іспанії - це лише початок. Ми прагнемо бути максимально близькими до  наших  клієнтів, тому найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а впродовж року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами. Плануємо відкрити по 5-6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці - Мадриді",- розповів СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.

Nova Post в Барселоні

Фото: Нова поштаNova Post в Барселоні

Фото: Нова пошта

  • 12 грудня компанія Nova Post відкрила своє перше відділення в Італії - в Мілані: звідти можна відправляти документи та посилки до 100 кілограмів. 
Теги:
Суспільство
Економіка
Україна
Італія
Нова пошта
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