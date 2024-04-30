В Іспанії відкрилося перше відділення Нової пошти

Про це інформує компанія у пресрелізі.

Вказано, що відділення розташоване за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Воно працює щодня та приймає відправлення до 100 кг.

Вартість доставки з України в відділення Іспанії становитиме:

документи до 1 кг - 1000 грн

посилки до 2 кг – 1050 грн

посилки до 10 кг – 1700 грн

посилки до 30 кг – 3000 грн

вантажі від 30 до 1 000 кг – 120 грн за кожен кілограм

Адресне обслуговування запрацює у травні: тоді кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Цю послугу необхідно буде оплатити додатково: +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.

У компанії додали, що Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post.

"Відкриття першого відділення в Іспанії - це лише початок. Ми прагнемо бути максимально близькими до наших клієнтів, тому найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а впродовж року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами. Плануємо відкрити по 5-6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці - Мадриді",- розповів СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.

Фото: Нова пошта

Фото: Нова пошта