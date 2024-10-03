Новий Генсек Ради Європи проявляє себе правильно стосовно України, - кореспондентка Висоцька
Меседжі Алена Берсе під час пленарної сесії ПАРЄ це те, чого Україна очікує від Ради Європи
Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька в етері телеканалу "Еспресо".
"До Алена Берсе українська сторона спочатку ставилася з невеличкою настороженістю, тому що, як ми знаємо, Швейцарія — нейтральна держава. Швейцарці виступають за мирні перемовини, за те, що не потрібно Україні передавати зброю тощо. Але на посаді генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе проявляє себе чітко і дуже правильно як людина, яка підтримує Україну", - сказала вона.
Ален Берсе заявив, що Україна є його пріоритетом на мандат Генерального секретаря Ради Європи, зауважила Висоцька.
"Він чітко сказав, що Росія повинна понести відповідальність за злочини, які вона вчинила в Україні. Також була заява про те, що Україну треба підтримувати для збереження її суверенітету і незалежності, і також, що Європа повинна підтримати післявоєнну відбудову України. Тобто всі меседжі впродовж пленарної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, які були надіслані у світ, — правильні, і це те, чого, власне, Україна й очікує від Ради Європи. Тому будемо сподіватися, що й надалі так буде, і Рада Європи залишатиметься проукраїнською і підтримуватиме Україну", додала кореспондентка.
- Нещодавно Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів про низку конкретних викликів і пріоритетів, зокрема наголосив на підтримці України у війні проти РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.35Продаж 46.02
- Актуальне
- Важливе