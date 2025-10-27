Новий уряд у Японії може посилити підтримку України, - аналітикиня

Про це заявила аналітикиня з міжнародних відносин Марія Гірняк у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

Вона відповіла на питання, чи продовжить новий японський уряд підтримку України.

"Так, і я думаю, що навіть можливо посилить. Взагалі всі виборці, вони підтримували Україну і так само ще раніше також прем'єр-міністри, вони принципово були проукраїнськими та мали антиросійську позицію, тож немає підстав очікувати змін у курсі підтримки України, швидше навпаки. Вона також з початку повномасштабного вторгнення, коли ще якраз була в партії і заявила, що війна проти України - це і є японська проблема також, а не десь далеко. Відтоді Такаїчі не відступила від цієї думки і під час своєї виборчої кампанії вона казала саме якраз, що санкції проти Росії слід не послаблювати, але ретельно посилювати", - сказала Гірняк.

Аналітикиня зауважила, що також показово, що Москва вже персонально покарала нову прем'єру, якраз заборонивши в'їзд.

"І конкретно це означає, що Токіо продовжить надавати Україні допомогу, фінансову, гуманітарну. Звичайно, можливо, навіть посилить в перспективі військову, в межах того, що дозволено японським законодавством, якщо це можливо, або вона може його навіть змінити. При прем'єрі Кішіді, Японія вже стала якраз одним з найбільших донорів для Києва. Вона виділила саме понад 7 млрд допомоги, тому уряд Такаїчі, на мою думку, не відступатиме від цих зобов'язань", - вважає вона.

Гірняк наголосила, що зважаючи на їхню жорстку позицію, можна прогнозувати нові пакети допомоги.

"Тобто, Японія може продовжити програму фінансових грантів або кредитів для України, долучитися до навчання українських спеціалістів. І, звичайно, підтримка України з боку Японії майже має свої межі через пацифістську Конституцію. Але нещодавно Японія якраз змінила деякі правила, щоб спростити передачу Україні бронетехніки і транспортних засобів. І це стало якраз прецедентом. Тобто можна якраз очікувати серед за прем'єрства Такаїчі послаблення внутрішніх обмежень, аби збільшити допомогу Києву. Ось, тому такі кроки вписуються в її стратегію зміцнення альянсу проти авторитарних загроз, як і Китаю, і Північної Кореї", - підсумувала аналітикиня.