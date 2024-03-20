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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Новообрана голова суду в Гаазі заявила, що Путіну не вдасться уникнути покарання за злочини в Україні

Новообрана голова суду в Гаазі заявила, що Путіну не вдасться уникнути покарання за злочини в Україні

20 березня, 2024 середа
15:33
Світ Голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане

Новообрана голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане запевнила, що президента РФ Володимира Путіна буде притягнуто до відповідальності за війну в Україні

Про це вона сказала Kyodo News.

У відповідь на запитання журналістів вона процитувала, як стверджується, китайське прислів'я: "Помста небес повільна, але вірна". Таким чином вона дала зрозуміти, що Путін зрештою отримає те, на що заслуговує.

При цьому Акане визнала проблеми, з якими стикається МКС, зокрема те, що "за останні два роки не було випадків, які призвели до арештів людей", щодо яких було видано ордери. Вона вважає малоймовірним, що Росія видасть Путіна, оскільки країна не є стороною в суді. Однак російського президента можуть заарештувати, якщо він відвідає країни-члени МКС, підкреслила Акане.

Варто зазначити, що саме Акане у березні минулого року видала ордер на арешт Путіна. Нині вона каже, що не шкодує про своє рішення, адже суд має ухвалювати рішення незалежно від політичного статусу фігуранта.

Теги:
Україна
Володимир Путін
Кримінал
Війна з Росією
Світ про Україну
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