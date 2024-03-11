Головою Міжнародного кримінального суду обрали японку, яка видала ордер на арешт Путіна

Про це повідомляє пресслужба МКС.

"Сьогодні, 11 березня 2024 року, судді Міжнародного кримінального суду (МКС) на пленарному засіданні обрали суддю Томоко Акане головою суду. Суддя Росаріо Сальваторе Айтала був обраний першим віцепрезидентом, а суддя Рейне Алапіні-Гансу - стала другим віцепрезидентом. Члени президії обираються строком на три роки, рішення негайно набуває чинності", - йдеться у повідомленні.

Сама ж Акане зазначила, що наразі для суду час потрібне стабільне керівництво, а також сказала, що вестиме переговори з країнами, які ще не ратифікували Римський статут.

"Для мене велика честь бути обраною моїми колегами-суддями на посаду голови Міжнародного кримінального суду (МКС). У цей непростий для суду час потрібне стабільне, співпрацююче та єдине керівництво. Я зосереджуся на сприянні діалогу між органами суду, захистом та представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут. Я також приділятиму пріоритетну увагу безпеці та добробуту персоналу суду", - заявила новообрана голова МКС.

Зазначається, що президентство, яке складається з голови та двох віцепрезидентів, відіграє ключову роль у забезпеченні стратегічного керівництва МКС загалом. Президія координує дії з іншими органами та шукає згоди прокурора з питань, що становлять взаємний інтерес.

Відповідно до Римського статуту, керівного договору МКС, президентство відповідає за належне управління судом, за винятком Офісу прокурора. Президія контролює діяльність Секретаріату та робить свій внесок у широкий спектр адміністративної політики, що впливає на загальне функціонування Суду. Крім того, він здійснює судовий перегляд певних рішень Секретаря та укладає угоди про співробітництво в рамках Суду з державами та міжнародними організаціями.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.

Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.

А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.

Відомо, що президент Росії Путін має відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС. Керівництво Південно-Африканської Республіки знає про ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна й усвідомлюємо юридичні зобов'язання.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на таке рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.

Прокуратура Південно-Африканської Республіки отримала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна: його могли арештувати у разі приїзду до ПАР.

Пізніше президент ПАР Сиріл Рамафоса під присягою заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

Однак, 19 липня стало відомо, що на саміті БРІКС, який проходитиме 22-24 серпня в ПАР, Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Президент РФ Володимир Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США Путіна назвали "міжнародним ізгоєм".

27 липня у Росії оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президенту Росії Володимиру Путіну.