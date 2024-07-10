Обговорили американську оборонну підтримку: Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією сенату США

Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві президента України.

Зокрема зазначається, що Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, обом палатам конгресу, обом партіям та американському народу за незмінну підтримку України.

Також він відзначив двосторонню безпекову угоду між Україною та США, підписану місяць тому.

Під час зустрічі Зеленський розповів про посилення ракетного терору Росії проти українських міст і об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема про те, що сьогодні в лікарні помер хлопчик, який на момент удару російських окупантів по "Охматдиту" перебував у реанімації.

"Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та оборонну підтримку з боку США. Президент України нагородив Чака Шумера і Мітча Макконнелла орденами "За заслуги" І ступеня", - йдеться у повідомленні.