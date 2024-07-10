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Обговорили американську оборонну підтримку: Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією сенату США

10 липня, 2024 середа
22:14
Світ

10 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією сенату США у складі лідера демократичної партії в сенаті Чака Шумера та лідера республіканської партії в сенаті Мітча Макконнелла, а також сенаторів від обох партій

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Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві президента України.

Зокрема зазначається, що Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, обом палатам конгресу, обом партіям та американському народу за незмінну підтримку України.

Також він відзначив двосторонню безпекову угоду між Україною та США, підписану місяць тому.

Під час зустрічі Зеленський розповів про посилення ракетного терору Росії проти українських міст і об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема про те, що сьогодні в лікарні помер хлопчик, який на момент удару російських окупантів по "Охматдиту" перебував у реанімації.

"Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та оборонну підтримку з боку США. Президент України нагородив Чака Шумера і Мітча Макконнелла орденами "За заслуги" І ступеня", - йдеться у повідомленні.

  • У середу, 10 липня, у лікарні помер хлопчик, який на момент російської атаки на дитячу лікарню "Охматдит", яка сталася 8 липня, перебував у критичному стані в реанімації.
  • 10 липня президент України Володимир Зеленський 10 липня у Вашингтоні зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та новим очільником уряду Нідерландів Діком Схоофом.
 

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
саміт НАТО
НАТО
США
допомога Україні
підтримка України
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