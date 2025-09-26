Очільник МАГАТЕ Гроссі зустрівся із Путіним у Москві
Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві
Про це Гроссі повідомив у соцмережі X.
"Своєчасний і важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та викликів у сфері ядерної безпеки та захищеності. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи МАГАТЕ", - йдеться у дописі.
Зазначимо, що гендиректор МАГАТЕ приїхав до Росії та взяв участь у Всесвітньому тижні атомної енергетики в Москві.
"Я підкреслив, що МАГАТЕ стежить за тим, щоб ядерні проєкти розвивалися безпечно і надійно, і щоб вони відповідали найвищим міжнародним стандартам, що запобігають розповсюдженню ядерної зброї", - написав Гроссі у соцмережі X.
- Раніше повідомлялося, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі публічно оголосив про своє прагнення стати наступником Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
