Очільник МАГАТЕ Гроссі зустрівся із Путіним у Москві

Про це Гроссі повідомив у соцмережі X.

"Своєчасний і важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та викликів у сфері ядерної безпеки та захищеності. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи МАГАТЕ", - йдеться у дописі.

Timely and important exchange with Russia’s President Putin on nuclear energy, non-proliferation, and nuclear safety and security challenges.

Grateful for the support to the impartial and professional work of the @IAEAorg. pic.twitter.com/n92Yu9ojvi — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 25, 2025

Зазначимо, що гендиректор МАГАТЕ приїхав до Росії та взяв участь у Всесвітньому тижні атомної енергетики в Москві.

"Я підкреслив, що МАГАТЕ стежить за тим, щоб ядерні проєкти розвивалися безпечно і надійно, і щоб вони відповідали найвищим міжнародним стандартам, що запобігають розповсюдженню ядерної зброї", - написав Гроссі у соцмережі X.

Participated in World Atomic Week in Moscow. Exchanged views on the role of nuclear power in today’s energy landscape, meeting rising electricity demand.



I underlined how the @IAEAorg is here to make sure nuclear projects move forward safely, securely, and with the highest non… pic.twitter.com/S2feZQuICk — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 25, 2025