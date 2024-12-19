Очільник МЗС Чехії опублікував запис у X кримськотатарською мовою

Увагу на це звернув голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Він опублікував фотографію допису Ліпавського, прокоментувавши, що в цьому дописі "все чудово" адже "пост написаний кримськотатарською мовою, а трім того, в ньому "теза, яку поділяє пан міністр, що в перекладі з кримськотатарської мови звучить так: "Ніщо про Крим не може обговорюватися без його корінного кримськотатарського народу".

.@JanLipavsky qırımtatar yolbaşçısı ve sabıq sovet dissidenti Mustafa Cemilev ile pek müim körüşüvi! Qırımnı daima hatırlamaq kerekmiz ????????. Qırım aqqında iç bir şey onıñ tamır milleti, qırımtatarlarsız muzakere etilmez. pic.twitter.com/KQYq8bRBz3 — Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) December 18, 2024

Рефат Чубаров своєю чергою написав чеською мовою "Щира подяка і повага Вам і Вашій праці, пане Міністре Чеської Республіки!"