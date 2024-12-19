Очільник МЗС Чехії опублікував запис у X кримськотатарською мовою
Після того, як у середу, 18 грудня, сенат Чеської Республіки визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу, міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський зробив запис у соцмережі X кримськотатарською мовою
Увагу на це звернув голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
Він опублікував фотографію допису Ліпавського, прокоментувавши, що в цьому дописі "все чудово" адже "пост написаний кримськотатарською мовою, а трім того, в ньому "теза, яку поділяє пан міністр, що в перекладі з кримськотатарської мови звучить так: "Ніщо про Крим не може обговорюватися без його корінного кримськотатарського народу".
Рефат Чубаров своєю чергою написав чеською мовою "Щира подяка і повага Вам і Вашій праці, пане Міністре Чеської Республіки!"
- У середу, 18 грудня, сенат Чехії одноголосно визнав депортацію кримськотатарського народу геноцидом
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