Очільник Пентагону Остін схвалив секретну стратегію протидії безпілотникам

Про це повідомив прессекретар Пентагону Пет Райдер.

Райдер зазначив, що протягом свого перебування на посаді Остін надавав пріоритет розробці та швидкому розгортанню можливостей для протидії нагальній та зростаючій загрозі, яку становлять безпілотні системи.

"Цього тижня міністр підписав секретну стратегію протидії безпілотним системам, щоб уніфікувати підхід міністерства до протидії цим системам, який розглядає всі галузі, характеристики та часові рамки", – сказав речник.

Райдер також зазначив, що дрони потенційно можуть становити загрозу персоналу, об’єктам і активам США за кордоном і дедалі частіше на території країни.

"Як ви знаєте, загрози, що представляють ці системи, змінюють способи ведення воєн. З єдиною стратегією протидії безпілотним системам, у поєднанні з іншими великими ініціативами Міністерства оборони, такими як Joint Counter Small UAS Office і Replicator 2, Міністерство оборони орієнтується на загальне розуміння проблеми та комплексний підхід до її вирішення", - резюмував Райдер.