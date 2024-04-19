Очільники МЗС країн G7 визначили конкретні кроки для допомоги Україні, - Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на італійському острові Капрі, де триває зустріч очільників МЗС G7, передає Reuters.

"Ми визначили конкретні кроки, які зроблять західні партнери, щоб допомогти Україні", - розповів український дипломат.

Також Кулеба зауважив, що Захід має можливості для того, аби "якнайшвидше надати Україні всі необхідні ресурси, щоб урятувати Європу від більшої війни".

У повідомленні МЗС зазначили, що ключові теми переговорів - це термінове надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору, протидія співпраці російського та північнокорейського режимів, використання заморожених російських активів для підтримки України.